Okullarda 2. ara tatil var mı, ne zaman? Nisan ara tatil kaç gün sürecek? MEB 2023-2024 eğitim öğretim takvimi
2024 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre, öğrencilerin nisan ayındaki ara tatili büyük bir önem taşıyor. Özellikle yazılı ve sözlü sınavlar nedeniyle yoğun bir dönem geçiren öğrenciler, nisan tatiliyle birlikte dinlenme ve nefes alma fırsatı bulacaklar. Tatil süresi, hafta sonu ile birlikte toplamda 9 günü kapsayacak, bu da öğrencilere ve öğretmenlere enerji depolama ve stres atma imkanı sunacak. Peki okullarda 2. ara tatil var mı, ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın ara tatil takvimi, öğrenciler ve ebeveynler tarafından merak ediliyor. Geçmiş dönemlerde kasım ayında uygulanan ara tatil, 11 Kasım'da başlayıp 20 Kasım'da sona ermişti. Şimdi ise ikinci dönem devam ederken, nisan ayındaki ara tatilin ne zaman olacağı önemli bir konu haline geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, ara tatilin Ramazan Bayramı haftasına denk gelmesi, tatilin yapılıp yapılmayacağı konusunu gündeme getirdi. İşte konuya ilişkin detaylar...
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanı takvimine göre 8-12 Nisan 2024'te ikinci ara tatil olacak. Bilindiği üzere 2024 yılında ikinci ara tatil nisan ayında yapılacak. Ara tatilin olduğu hafta da Ramazan Bayramı'nın kutlandığı haftaya denk geliyor. Bu sebeple de ara tatilin iptal edilme ihtimali bulunuyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ikinci ara tatillerin iptal olabileceğine dair sinyaller verdi. İkinci ara tatilin bayram haftasına denk gelmesi sebebiyle bu durumun zorlaşacağını söyleyen Tekin, "İkinci dönemde biraz olmayacak gibi duruyor." dedi.
RAMAZAN BAYRAMI VE 2. ARA TATİL BİRLEŞTİRİLECEK Mİ?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı'nın birinci günü 21 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Üç gün sürecek Ramazan Bayramının son günü ise 23 Nisan Pazar günü kutlanacak. Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı tarihlere göre öğrenciler, hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün tatil yapacak. Ramazan Bayramı tatilleri hafta sonuna denk geldiği için öğrenciler ek olarak tatil yapmayacak. Ramazan Bayramı ile ikinci dönem ara tatili aynı tarihlerde uygulanacak.
ARA TATİL KALKIYOR MU?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT Haber'de yaptığı ara tatil ile ilgili açıklamasında, "Ara tatili kaldırmıyoruz, öyle bir şey gündemimizde yok. 'Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor' şeklindeki yorumlar bunun işlevsel olup olmadığını içeren rutin bir değerlendirme. Buradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturur karar veririz. Kişisel olarak görüşüm şu; Türkiye farklı iklimlerin aynı anda yaşandığı bir ülke. 'Bir ara tatil uygulaması yapacaksak eğer bunu bölgelerin iklim koşullarına göre tarihlerini revize edebiliriz' ifadelerine yer verdi.
MEB 2023-2024 ÇALIŞMA TAKVİMİ
Okulların açılış tarihi: 11 Eylül Pazartesi
İlk ara tatili başlangıç ve bitişi: 11 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım Pazartesi son bulacak.
15 tatil 22 Ocak'ta başlayacak ve 2 Şubat'ta sona erecek. (toplam tatil 15 gün)
İkinci ara tatil 8-12 Nisan (Ramazan Bayramı ile benzer tarihlerde)
2023-2024 Eğitim öğretim yılı sonu 15 Haziran 2024
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- Okullarda 2. ara tatil var mı, ne zaman? Nisan ara tatil kaç gün sürecek? MEB 2023-2024 eğitim öğretim takvimi
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