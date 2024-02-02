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Okullarda 2. Dönem ortak sınav takvimi 2023-2024 | MEB Ortaokul, lise 2. dönem 1. sınavlar ne zaman yapılacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.02.2024
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Okullarda 2. Dönem ortak sınav takvimi 2023-2024 | MEB Ortaokul, lise 2. dönem 1. sınavlar ne zaman yapılacak?

2024 yılı için 2. Dönem 1. sınav tarihleri için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bu yıl ilk defa uygulanan ortak sınavların ilk dönemi tamamlandı. İlk sınavların sona ermesiyle birlikte, milyonlarca öğrenci şimdi 2. Dönem 1. ortak sınav tarihlerine odaklanmış durumda. Peki 2. dönem 1. sınavlar ne zaman yapılacak?

2. Dönem 1. sınav tarihleri için geri sayım başladı. Binlerce öğrenci ikinci dönem için okullara dönmeye hazırlandırken bir yandan da 2. dönemin sınav takvimini araştırmaya başladı. Peki MEB ortaokul, lise 2. dönem 1. sınavlar ne zaman yapılacak? İşte detayları...

MEB 2. DÖNEM 1. ORTAK SINAV TARİHLERİ 2024

Okullarda 2. dönem 1. ortak sınavların takvimi henüz belli değil. Ancak sınavın Nisan sonu, Mayıs başında yapılması bekleniyor.

DERSLERDEN HER DÖNEM KAÇ SINAV YAPILACAK?

Derslerden bir dönemde iki sınav yapılacaktır. Ancak il sınıf/alan zümrelerince dönem başında gerekçesiyle birlikte karar alınması durumunda haftalık ders saat sayısı altı ve üzeri olan derslerde üçüncü bir sınav da yapılabilecektir. Üçüncü sınavın yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa ne zaman yapılacağı il sınıf/alan zümrelerince belirlenecektir.

Ülke, il ve okulda yapılan tüm sınavlar notla değerlendirilecek. Tüm sınavların ağırlığı eşit olacak. Öğrenciler, 100 üzerinden aldığı puanı e-Okul sistemi üzerinden görebilecek. Ancak ülke, il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlarda hiçbir şekilde öğrenci ya da okul sıralaması yapılmayacak. Öğrenci toplu listeleri yayımlanmayacak ve okul, sınıf ve şube karşılaştırması yapılmayacak.

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