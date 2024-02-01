YKS başvuruları bugün başlıyor! ÖSYM 2024 YKS başvurularını saat kaçta toplayacak?

Üniversite hayali kuran öğrenciler için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları bugün başlıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak başvuru için öğrenciler saat hatta dakika saymaya başladı. Peki YKS başvuruları ayın kaçına kadar sürecek ve başvurular nasıl yapılacak? İşte detaylar…