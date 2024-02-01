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YKS başvuruları bugün başlıyor! ÖSYM 2024 YKS başvurularını saat kaçta toplayacak?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 01.02.2024 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
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YKS başvuruları bugün başlıyor! ÖSYM 2024 YKS başvurularını saat kaçta toplayacak?

Üniversiteye girmek isteyen öğrenciler için geri sayım başladı. ÖSYM üzerinden gerçekleştirilecek 2024 YKS başvuruları bugün başlıyor. İşte ayrıntılar…

Üniversite hayali kuran öğrenciler için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları bugün başlıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak başvuru için öğrenciler saat hatta dakika saymaya başladı. Peki YKS başvuruları ayın kaçına kadar sürecek ve başvurular nasıl yapılacak? İşte detaylar…

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024 TKS başvuruları 1 Şubat 2024 tarihinde başlayacak. Üniversite hayali kuran öğrenciler ÖSYM üzerinden 26 Şubat 2024 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilecek.

2024 YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2024 YKS başvuruları ÖSYM'nin resmi internet adresi ais.osym.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar başvuru merkezlerine gitmeden T.C. Kimlik No ve E-Devlet şifresi ile kolayca başvurularını yapabilecek.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ

2024 yılı için YKS sınav başvuru ücreti açıklanmadı, YKS başvuru kılavuzunu yayınlanmasıyla belli olacak.

Geçtiğimiz yıl YKS'de sadece TYT'ye girecek adaylar 115 Lira, TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345 Lira başvuru ücreti ödüyordu.

YKS NE ZAMAN? TYT, AYT NE ZAMAN?

YKS TYT oturumu 8 Haziran 2024'de, AYT ve YDT oturumları 9 Haziran 2024'de yapılacak.

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