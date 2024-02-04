15 tatil uzadı mı, okullar ne zaman açılacak? 5 Şubat 2024 Pazartesi (yarın) okul var mı, yok mu? Anaokulu, İlkokul, ortaokul, lise...

5 Şubat Pazartesi gününe saatler kala, öğrenciler ve veliler arasında "15 tatil ne zaman bitecek?" ve "Yarıyıl tatili uzatıldı mı?" gibi sorular büyük bir merak konusu haline geldi. İkinci dönemin başlama tarihi konusundaki belirsizlikler, "15 tatilin uzatıldığı iddiaları doğru mu?" gibi ifadelerle araştırılıyor. Okulların 5 Şubat 2024 tarihinde açılması öngörülse de, bazı çevrelerde "15 tatil 30 gün oldu" iddiaları dolaşmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler, kesin bilgiye ulaşmak amacıyla yoğun bir şekilde sorularını araştırıyor. İşte detayları...

5 ŞUBAT'TA OKULLAR AÇILACAK MI?