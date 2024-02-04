15 tatil uzadı mı, okullar ne zaman açılacak? 5 Şubat 2024 Pazartesi (yarın) okul var mı, yok mu? Anaokulu, İlkokul, ortaokul, lise...
Milyonlarca öğrenci ve öğretmen, yaklaşık iki haftalık yarıyıl tatilinin sona erdiği bu günlerde, enerjilerini ve motivasyonlarını yeniden okul sıralarında bulma hazırlıklarına girişiyor. Yarıyıl tatili, öğrencilere dinlenme fırsatı sunarken, aynı zamanda yeni hedeflere odaklanma ve öğrenmeye devam etme şevki kazandırıyor. Peki 15 tatil uzadı mı, okullar ne zaman açılacak?
5 Şubat Pazartesi gününe saatler kala, öğrenciler ve veliler arasında "15 tatil ne zaman bitecek?" ve "Yarıyıl tatili uzatıldı mı?" gibi sorular büyük bir merak konusu haline geldi. İkinci dönemin başlama tarihi konusundaki belirsizlikler, "15 tatilin uzatıldığı iddiaları doğru mu?" gibi ifadelerle araştırılıyor. Okulların 5 Şubat 2024 tarihinde açılması öngörülse de, bazı çevrelerde "15 tatil 30 gün oldu" iddiaları dolaşmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler, kesin bilgiye ulaşmak amacıyla yoğun bir şekilde sorularını araştırıyor. İşte detayları...
5 ŞUBAT'TA OKULLAR AÇILACAK MI?
5 Şubat 2024 Pazartesi günü, eğitim öğretim takvimine göre yarıyıl tatilinin sona erecek ve öğrenciler ile öğretmenler, 4 Şubat 2024 Pazar günü yarıyıl tatilinin son gününü yaşayarak, 5 Şubat 2024 Pazartesi günü itibariyle ikinci döneme başlayacaklar.
"15 TATİL 1 AY OLDU MU?" İDDİALARI
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, "15 tatil 1 ay oldu mu?" gibi iddialar gerçek dışıdır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 7 Temmuz 2023 tarihinde yayımladığı çalışma takvimine göre, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatilinde herhangi bir uzatma bulunmamaktadır. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 tarihinde başlamış ve 2 Şubat 2024 tarihinde sona ermiştir. Dolayısıyla, okulların açılma tarihi ve yarıyıl tatili uzatma iddiaları arasında bir bağlantı bulunmamaktadır.
NİSAN AYINDA RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ OLACAK
Bu yıl Ramazan Bayramı'nın tamamının hafta içine denk gelmesiyle birlikte okullarda tatil 9 güne çıkabilir. Konuya ilişkin karar ise önümüzdeki haftalarda verilecek. Ramazan Bayramı'nın idrak edileceği tarihler ise şöyle:
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
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