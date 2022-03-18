Okullarda 2. dönem ara tatili ne zaman? 2022 MEB Nisan ara tatili ayın kaçında başlıyor?
Okullarda 2. dönem ara tatili ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci, öğretmenler ve velileri okullarda tatillerin hangi tarihlerde yapılacağı merak edilenler arasında yer alıyor. İşte, Okullarda 2. dönem ara tatili ne zaman? 2022 MEB Nisan ara tatili ayın kaçında başlıyor?
Okullarda 2. dönem ara tatili ne zaman? 2022 MEB Nisan ara tatili ayın kaçında başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı eğitim ve öğretim yılı takvimine göre tarih bilgileri belli oldu, tatil yapmanın hayalini kuran öğrenciler hangi tarihte 1 haftalık ara tatile çıkacaklarını merak ediyor. İşte, Okullarda 2. dönem ara tatili ne zaman? 2022 MEB Nisan ara tatili ayın kaçında başlıyor?
YAZ TATİLİ NE ZAMAN 2022?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre okullar 21 Ocak günü başlayan yarı yıl tatili 6 Şubat'a kadar devam etti. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen 7 Şubat Pazartesi günü ders başı yaptı. Yıl sonu karneleri 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.
1 HAFTALIK TATİL NE ZAMAN?
2. dönem ara tatili 11-15 Nisan gerçekleştirilecek.
Nisan ara tatili hakkında açıklama yapan Bakan Özer şunları söyledi;
Bilim Kurulu'nun aldığı kararlara göre rehberlerimizi güncelliyor ve 81 ile gönderiyoruz. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin sağlığını önemsiyoruz. 1.5 yıl fedakarlık yapıldı, bundan sonra bilimsel verileri de dikkate alarak süreci yönetiyoruz. 11-15 Nisan arasında bir haftalık ara tatilimiz var. 11 Nisan'a kadar süreci başarılı şekilde yöneteceğiz.
Okullarda biz bu önlemleri alırken eğer okul dışı sosyalleşme ortamlarında bu önlemlere hassasiyet göstermezlerse vaka sayısı okullara yansır. Bir vaka olursa öğrenci ve öğretmende sadece o kişi karantinaya alınıyor. Okullarda hızlı antijen kitini de devreye sokmak istiyoruz.
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