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AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? MEB 2022 2. dönem açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.03.2022 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022
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AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? MEB 2022 2. dönem açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 eğitim öğretim yılına ilişkin 2. dönem açık lise sınavları 1-10 Mart tarihlerinde online olarak gerçekleştirildi. Sınavın sona ermesi ile birlikte gözler sonuçlara çevrildi. Kredi notunu yükseltmek isteyenler ile mezun olmayı bekleyen öğrenciler MEB'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, ÖL sınav sonuçları açıklandı mı? MEB 2022 2. dönem açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 2. dönem açık lise sınavı tamamlandı. Online gerçekleştirilen açık lise sınavına katılan öğrenciler heyecan içinde sonuçları bekliyor. AÖL sınav sonuçları ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? MEB 2022 2. dönem açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 2. dönem sınav sonuçlarınınn kesin olarak hangi tarihte açıklanacağı bilinmese de, bir önceki sınavlara baktığımızda, sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde açıklandığı görülüyor. Buna göre, AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT OLABİLİR?

Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.

a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,

c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,

d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.

Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?

* 18 yaş altı için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,

* 18 yaş üstü için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 5 veya üzeri,

* Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,

* Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.

AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5(beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

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