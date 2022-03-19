AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? MEB 2022 2. dönem açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 eğitim öğretim yılına ilişkin 2. dönem açık lise sınavları 1-10 Mart tarihlerinde online olarak gerçekleştirildi. Sınavın sona ermesi ile birlikte gözler sonuçlara çevrildi. Kredi notunu yükseltmek isteyenler ile mezun olmayı bekleyen öğrenciler MEB'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, ÖL sınav sonuçları açıklandı mı? MEB 2022 2. dönem açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 2. dönem açık lise sınavı tamamlandı. Online gerçekleştirilen açık lise sınavına katılan öğrenciler heyecan içinde sonuçları bekliyor. AÖL sınav sonuçları ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? MEB 2022 2. dönem açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL 2. dönem sınav sonuçlarınınn kesin olarak hangi tarihte açıklanacağı bilinmese de, bir önceki sınavlara baktığımızda, sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde açıklandığı görülüyor. Buna göre, AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT OLABİLİR?
Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.
a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,
b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,
c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,
ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,
d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.
Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.
AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5(beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? MEB 2022 2. dönem açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- atv Canlı İzle (HD) | atv Dizileri ve Programları Canlı Yayın Kesintisiz Tıkla İzle | atv Yayın Akışı
- Son dakika: Yunus Dönertaş öldü mü? 'Ama kafamız nasıl güzel' repliği ile tanınan Yunus Dönertaş neden öldü?
- Ek gelirde artış! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?
- Portekiz Türkiye maçı ne zaman, nerede oynanacak? 2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı final fikstürü
- Nevruz nedir, ne demek? 2022 Nevruz Bayramı ne zaman? Nevruz kutlamaları, adetleri ve gelenekleri nelerdir?
- YouTuber YBJ öldü mü? Yunus Emre Şimşek kimdir, kaç yaşında? SON DAKİKA HABERLER
- ÇAYKUR kura çekimi ne zaman? 2022 ÇAYKUR mevsimlik işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Dr. Tahir Tarımer kimdir? Doktor uzman çavuş kavgası olayı nedir? Uzman çavuş doktoru dövdü denilmişti
- İstanbul kar yağışı kaç gün sürecek? 19-20 Mart Cumartesi-Pazar günü İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji son dakika!
- POMEM ve PMYO'da aranan şartlar değişti! POMEM başvuru şartları değişti mi?
- Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi açıklandı mı?