MEB EKYS soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? 2024 MEB EKYS sonuç tarihi...
18 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan sınav, Türkiye genelinde birçok adayın katılım göstereceği önemli bir etkinlik olarak duyuruldu. Bu sınav, öğretmenlerin müdür veya müdür yardımcısı olmak için giriş yaptığı EKYS olarak biliniyor. Adayların başarısını ölçmek üzere titiz bir değerlendirme süreci başlatılacak ve adayların yeteneklerini, bilgi düzeylerini ve yönetim becerilerini objektif bir şekilde değerlendirmeyi amaçlayacak olan bu sınav, eğitim kurumlarında yöneticilik pozisyonlarını doldurmak için büyük önem taşıyor. Peki MEB EKYS soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı?
Şubat ayında düzenlenen sınav, binlerce öğretmen ve yönetici adayını kapsayan kritik bir aşama olarak nitelendiriliyor. ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresinden yayımlanacak olan sınav sonuçları, adayların T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecekleri bir platformda sunulacak. Peki MEB EKYS soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü?
EKYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024 MEB EKYS sonuçları, 8 Mart 2024 tarihinde açıklanacak. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevapların revize edilmesi gerektiği belirlenen sorular varsa, güncellenmiş cevap anahtarı kullanılarak puanlama yapılacak.
Sonuçlar, ÖSYM'nin internet sitesinde duyurulacak ve adayların adreslerine ayrıca sınav sonuç belgeleri gönderilmeyecek. Adaylar, sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler. İnternet sitesinde ilan edilen sonuç bilgileri, adaylara tebliğ edilmiş sayılacak.
MEB EKYS SINAV SÜRESİ KAÇ DK, KAÇ SORU?
2024 EKYS sınavı, 150 dakika (2,5 saat) sürecek. Sınav, adaylara çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan bir test uygulayacak.
Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şu şekilde;
a) Genel kültür: %20
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi: %10
c) Değerler eğitimi: %10
ç) Eğitim ve öğretimde etik: %10
d) Eğitim bilimleri: %30
e) Mevzuat (T.C. Anayasası, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı Kanun, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının
Kullanılmasına Dair Kanun, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu,
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Millî Eğitim Bakanlığı başlıklı Onuncu Bölümünde yer alan
hükümler):%20.
Testte tüm mevzuattan soru yer almayabilecek.
MEB EKYS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Her doğru sorunun değeri 1.25 puandır. Adaylar kaç doğru yapmışlarsa 1.25 ile çarpacaklar. 60 puan ve üzeri alan adaylar mülakata çağrılmaktadır. Yani bir adayın başarılı olabilmesi mülakata çağırılabilmesi için en az 60 puan alması gerekir. EKYS yazılı sınav sonuçları, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle geçerlidir. Yazılı sınav puanını yükseltmek isteyen kişiler tekrar sınava girebilir.
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