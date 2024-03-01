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ALES başvuru ekranı 2024 | ÖSYM AİS ALES/1 başvurusu nasıl yapılır? Ücreti ne kadar, kaç TL?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.03.2024 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
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ALES başvuru ekranı 2024 | ÖSYM AİS ALES/1 başvurusu nasıl yapılır? Ücreti ne kadar, kaç TL?

ÖSYM tarafından duyurulan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için başvurular 1 Mart Cuma günü itibariyle başladı. 21 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek olan sınav, yüksek lisans ve doktora programlarına giriş için önemli bir adımı temsil ediyor. Sınava girecek adaylar, başvurularını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sayfası (AİS) üzerinden online olarak gerçekleştirebiliyorlar. Peki ALES/1 başvurusu nasıl yapılır?

ALES başvurularının başlamasıyla birlikte akademik kariyer hedefi olan öğrenciler heyecanla başvuru sürecine giriş yapıyorlar. ÖSYM ekranı üzerinden gerçekleştirilen ALES/1 başvuruları, yüksek lisans ve doktora programlarına giriş için önemli bir adımı temsil ediyor. Sınav, her yıl üç kez düzenlenerek akademik dünyaya adım atmak isteyen adaylara kapılarını açıyor. Peki ALES/1 ne zaman gerçekleşecek?

ALES NE ZAMAN?

2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/1), 21 Nisan 2024 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 1-11 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 1 Mart 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

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ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Ales sınav başvuru ücreti: 490 TL

Ödeme Yerleri: Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); QNB Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı; Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

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