Okullarda 2. ara tatil ne zaman, olacak mı, kaç gün? MEB 2023-2024 yaz tatili başlangıç tarihi

2023-2024 eğitim yılının devamında, öğrencilerin ve velilerin dikkatini çeken konular arasında, 1. ara tatilin ardından gelecek olan 2. ara tatil ve yaz tatili tarihleri bulunuyor. Öğrencilerin ve velilerin planlarını yapmalarını sağlayacak bu tatil dönemleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük önem taşıyor. İşte MEB 2023-2024 yaz tatili başlangıç tarihi...

2. DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?