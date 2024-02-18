Okullarda 2. ara tatil ne zaman, olacak mı, kaç gün? MEB 2023-2024 yaz tatili başlangıç tarihi
Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği 2. ara tatil ve yaz tatili tarihlerini açıkladı. Öğrencilerin dinlenme ve plan yapma fırsatı bulacağı bu tatil dönemleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da belirlenen takvime göre gerçekleşecek. 2. ara tatil, öğrencilerin yarıyıl tatilinin ortasında bir mola vermesini sağlayacak ve derslerin ardından dinlenme imkanı sunacak. Peki okullarda 2. ara tatil ne zaman, olacak mı?
2023-2024 eğitim yılının devamında, öğrencilerin ve velilerin dikkatini çeken konular arasında, 1. ara tatilin ardından gelecek olan 2. ara tatil ve yaz tatili tarihleri bulunuyor. Öğrencilerin ve velilerin planlarını yapmalarını sağlayacak bu tatil dönemleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük önem taşıyor. İşte MEB 2023-2024 yaz tatili başlangıç tarihi...
2. DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
Okullarda ikinci dönem 5 Şubat 2024 tarihinde başladı. Öğrenciler 5 Nisan günü son derslerine girdikten sonra ikinci ara tatillerine başlıyor olacaklar. Resmi olarak ara tatil 8 - 12 Nisan arasında idrak edilecek.
İKİNCİ ARA TATİL KALDIRILACAK MI?
Bakan Tekin, katıldığı canlı yayında ara tatile ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı: ''Ara tatillerin kaldırılması da gündemimizde yok. İkinci dönemde biraz olmayacak gibi duruyor. Kurban Bayramı tatiliyle örtüşüyor. Öyle bir durum söz konusu. Kaldırmadık, o tatil Kurban Bayramı ile birleşmiş oluyor.''
YAZ TATİLİ 2024 TARİHİ NE ZAMAN?
2024 Yaz tatili, 14 Haziran'da başlayacak.
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