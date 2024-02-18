AUZEF bütünleme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AUZEF bütünleme sınav sonuç ekranı
AUZEF bütünleme sınav sonuçları, sınava katılan adaylar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. 10-11 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen bütünleme sınavlarının ardından, adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyorlar. Özellikle sınavlarda gösterdikleri performansı merak eden ve sonuçlara odaklanan adaylar, AUZEF'in resmi duyurusunu ve sonuçların yayımlanacağı tarihi dört gözle bekliyorlar.
AUZEF bütünleme sınav sonuçları, sınavlara katılan adaylar tarafından büyük bir ilgi ve takip ile bekleniyor. 10-11 Şubat tarihlerinde, Türkiye genelindeki 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilen bütünleme sınavlarının ardından, adaylar şimdi sonuçların açıklanacağı tarihe odaklanmış durumdalar. Peki AUZEF bütünleme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
10-11 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen AUZEF bütünleme sınav sonuç tarihi henüz duyurulmadı. Sonuçların en geç 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.
AUZEF BÜTÜNLEME SINAV SONUCU NASIL SORGULANIR?
AUZEF bütünleme sınav sonuçları https://aksis.istanbul.edu.tr/Account/LogOn?ReturnUrl=%2f adresi üzerinden Kullanıcı adı (Kimlik numarası veya öğrenci numarası ve şifre bilgisi girildikten sonra sorgulanabildiği gibi e-devlet bilgileri ile de girip sorgulanabiliyor.
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- AUZEF bütünleme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AUZEF bütünleme sınav sonuç ekranı
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