AUZEF bütünleme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AUZEF bütünleme sınav sonuç ekranı

AUZEF bütünleme sınav sonuçları, sınavlara katılan adaylar tarafından büyük bir ilgi ve takip ile bekleniyor. 10-11 Şubat tarihlerinde, Türkiye genelindeki 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilen bütünleme sınavlarının ardından, adaylar şimdi sonuçların açıklanacağı tarihe odaklanmış durumdalar. Peki AUZEF bütünleme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?