LGS başvuru ve sınav tarihi 2024 | Liseye Geçiş Sınavı başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için öğrencilerin hazırlıkları hızla devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul son sınıf öğrencilerinin sınavlara daha iyi hazırlanabilmesi için örnek sorular ve çözümlü videoları yayımlayarak destek sağlıyor. Bu adımların ardından ise 2024 LGS sınavı ne zaman yapılacak sorusu gündeme geldi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 8. sınıf öğrencilerini ilgilendiren Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 2 Haziran 2024 Pazar günü gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Şimdi ise öğrencilerin gündemine giren konulardan biri LGS başvuru tarihleri oldu. Peki LGS başvuruları ne zaman?
2024 LGS NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı tarihi geçtiğimiz aylarda duyurmuştu.
Buna göre; 2024 LGS sınavı 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak.
LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuru tarihi henüz açıklanmadı. 2024 LGS başvuru takvimi belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.
LGS ÖRNEK SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik örnek soruları ve çözümlü videoları yayımladı.
2023-2024 eğitim öğretim yılında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınava yönelik hazırlanan örnek soru kitapçıkları öğrencilerin erişimine açıldı.
Örnek soru kitapçıklarında Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından onar soru;
T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise beşer soru olmak üzere toplam 45 soru yer aldı.
Örnek sorular 8'inci sınıf Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinin öğretim programlarında belirlenen konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlandı. Sorular; öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme vb. bilimsel süreç becerilerini ölçecek nitelikte hazırlandı.
Yayımlanan soruların hazırlanmasında, ilgili derslerin öğretim programında belirtilen konu ve kazanımlar ile ders kitapları rehber alındı. Bu kapsamda ilgili sınıf düzeyindeki ders kitapları, ders kitaplarında bulunan konu anlatımları, bu konuların işleniş biçimleri, konu ile ilgili metinler ve etkinlikler dikkate alındı.
Soruların çözümleri Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmî YouTube kanalından izlenebiliyor.
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- LGS başvuru ve sınav tarihi 2024 | Liseye Geçiş Sınavı başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
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