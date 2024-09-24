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Okullarda 1. ara tatil ne zaman? 2024-2025 MEB ara tatil tarihleri...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 12:32
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Okullarda 1. ara tatil ne zaman? 2024-2025 MEB ara tatil tarihleri...

2024-2025 eğitim öğretim yılı tüm hızıyla sürerken, milyonlarca öğrenci ve veli, ilk ara tatil tarihlerini merakla bekliyor. Kasım ayında uygulanacak bu tatil, öğrenciler için kısa bir soluklanma fırsatı sunacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre, eğitim yılının ilk ara tatili belirlenen tarihlerde başlayacak ve öğrenciler, yoğun geçen döneme kısa bir mola verecekler.

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