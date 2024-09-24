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2024 DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 12:33 Güncelleme: 24.09.2024 12:34
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2024 DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih süreci hız kesmeden devam ediyor. İki yıllık ön lisans programlarını dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen binlerce aday tercih listelerini oluşturarak hedeflerine bir adım daha yaklaşıyor. Peki, 2024 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen detaylar!

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