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2024 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? Yurt başvurusu ne zaman? Son gelişmeler...

Giriş: 24.09.2024 09:33 Güncelleme: 24.09.2024 09:35
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2024 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? Yurt başvurusu ne zaman? Son gelişmeler...

ÖSYM, 2024-YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Kayıt işlemleri 25-30 Eylül'de, elektronik kayıtlar ise 25-27 Eylül'de yapılacak. Sonuçların açıklanması ile öğrencileri yurt kayıt telaşı sardı. ÖSYM, 2024-YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihlere çevrildi.

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