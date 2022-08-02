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Lise kayıtları ne zaman, hangi gün başlıyor? MEB 2022-2023 lise kayıt tarihi açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.08.2022
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Lise kayıtları ne zaman, hangi gün başlıyor? MEB 2022-2023 lise kayıt tarihi açıklandı mı?

Lise kayıtları ne zaman, hangi gün başlıyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Anaokulu, ilkokul-ortaokul ve lise kayıt tarihleri ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı yayımladığı akademik takvime göre, 2022-2023 eğitim yılı 12 Eylül günü başlıyor. Peki, Lise kayıtları ne zaman, hangi gün başlıyor? MEB 2022-2023 lise kayıt tarihi açıklandı mı?

Lise kayıtları ne zaman, hangi gün başlıyor? MEB 2022-2023 lise kayıt tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB ilkokul-ortaokul kayıt tarihlerine dair duyuruyu yayımladı. Öte yandan lise kayıt süreci de binlerce ööğrenci ve velinin gündeminde. LGS tercih aşaması ile birlikte lise kayıt tarihleri aranıyor. Peki, Lise kayıtları ne zaman, hangi gün başlıyor? MEB 2022-2023 lise kayıt tarihi açıklandı mı?

ANAOKULU-İLKOKUL-ORTAOKUL KAYITLARI BAŞLADI MI?

MEB'in yazısında yer alan bilgi: ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğerncilerin kayıt işlemleri herhangi bir başvuru gerektirmeksizin e-okul sistemi üzerinden yapıldı. Kayıt süreci 1 Temmuz'da başladı. Ağustos 31'de son buluyor.

Okul öncesi öğrenciler için ise velilerin okula başvurarak sistem tarafından yapılan kayıtları kesinleştirmeleri gerekiyor.

Veliler "e-Okul.meb.gov.tr" ile e-devlet kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmet başlığından kayıtlar yapılabilecek.

Kayıt ya da adres değişimi için öğrenci velisinin 31 Ağustos 2022 Çarşamba gününe kadar okul idaresine başvurması gerekmektedir.

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN 2022-2023?

LGS sonrası tercih süreci sürüyor. MEB tarafından da liselere kayıt tarihlerine dair henüz kesin bir açıklama bulunmuyor. Ancak kayıt işlemlerinin LGS'ye dfair sonuçların adayların erişimine sunulmasının ardından başlaması bekleniyor.

LİSE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Lise kayıtları aşamasında istenen belgeler okuldan okula farklılık gösterse de genel itibariyle talep edilen belgeler şunlar:

- Yerleştirme sonuç belgesi(Mezun olunan okuldan onaylı)

- İlköğretim Öğrenim Belgesi

- Öğrencinin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi.(Nüfus cüzdanı kayıt sonrası iade edilecektir.)

- Veliye ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.

- Veli Adına "Yerleşim Yeri Adres Belgesi"(Nüfus Müdürlüklerinden Alınacaktır)

- 4 ya da 6 Adet vesikalık fotoğraf

- Kayıt için gelen kişi velâyet hakkına sahip değilse noter onaylı vekalet belgesi ve fotokopisi.

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