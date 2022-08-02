Lise kayıtları ne zaman, hangi gün başlıyor? MEB 2022-2023 lise kayıt tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB ilkokul-ortaokul kayıt tarihlerine dair duyuruyu yayımladı. Öte yandan lise kayıt süreci de binlerce ööğrenci ve velinin gündeminde. LGS tercih aşaması ile birlikte lise kayıt tarihleri aranıyor. Peki, Lise kayıtları ne zaman, hangi gün başlıyor? MEB 2022-2023 lise kayıt tarihi açıklandı mı?