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Okullara bir gün ara! Valilik son dakika olarak duyurdu...

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 06.12.2023 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023
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Okullara bir gün ara! Valilik son dakika olarak duyurdu...

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada Yedisu ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Diğer yandan hamile ve engelli kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi. İşte detaylar...

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