15 karne tatili ne zaman? 2022 MEB yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? Okullarda 1. dönem ne zaman bitiyor?
Okullarda 1. dönem ne zaman bitiyor? MEB tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılının tatil günleri belirlendi. Yeni yılın ilk gününde en çok merak edilenlerden biri de yarıyıl tatilinin başlayacağı tarih oldu. İlk ara tatilin ardından yarıyıl tatiline hazırlanan öğrenciler konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, 15 karne tatili ne zaman? 2022 MEB yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? Okullarda 1. dönem ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...
15 karne tatili ne zaman? 2022 yılına girmemize ile birlikte gözler yarıyıl tatiline çevrildi. Sömestr tatili olarak da bilinen yarıyıl tatili için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı bu sene yapılacak tatil günlerini açıkladı. Tatil günlerini fırsat bilen öğrenciler şimdiden tatilin başlayacağı tarihi araştırıyor. Peki, 15 karne tatili ne zaman? 2022 MEB yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? Okullarda 1. dönem ne zaman bitiyor? İşte haberin detayları...
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
MEB'in takvimine göre, 2021-2022 yarıyıl tatili 21 Ocak Cuma günü dağıtılacak karnelerin ardından başlayacak. Yarıyıl tatili, 04 Şubat 2022 Cuma günü sona erecek ve hafta sonu tatilinin ardından öğrenciler 07 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak.
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?
7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak olan ikinci dönen, 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
YARIYIL TATİLİNDE ÖĞRETMENLER SEMİNER ALACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, milyonlarca öğretmenin merak ettiği o soruya yanıt verdi. Bakan Özer, öğretmen seminerleri ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Artık öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerinin ötesinde iklim değişikliğinden dijital okur-yazarlığa, fikri mülkiyetten işte çevre bilincine kadar çok farklı alanlarda farklı eğitimler düzenleyeceğiz, kütüphane kullanımına kadar. Biliyorsunuz kütüphaneyle ilgili ciddi bir yaygınlaştırma kampanyasına başladık. Ama bu yarıyıl tatilinde öğretmenlerimizin bu eğitimleri alma zorunluluğu yok, gönüllük esasına göre, isteyen öğretmenlerimiz bu imkândan yararlanabilecektir."
BİLSEM ÖĞRENCİ TANILAMA VE YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYIMLANDI
MEB'den yapılan açıklamaya göre, BİLSEM'lere öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerinde sınıf öğretmenlerince yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler arasından yapılacak.
Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 10-21 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Öğrenciler 19 Şubat-8 Mayıs 2022 arasında yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınacak.
Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 19 Ağustos'ta ilan edilecek.
Klavuza "http://www.meb.gov.tr/2021-2022-bilsem-ogrenci-tanilama-ve-yerlestirme-kilavuzu-yayimlandi/haber/24958/tr" adresinden ulaşılabilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 15 karne tatili ne zaman? 2022 MEB yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? Okullarda 1. dönem ne zaman bitiyor?
- Ve açıklandı! Survivor 2022 ne zaman başlıyor? Survivor 2022 All-Star Ünlüler ve Gönüllüler yarışmacıları kimler?
- Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 bedelli askerlik sevk tarihleri ve sınıflandırma sonuçları son durum
- Milli Piyango 2022 teselli ikramiyesi 120.000 TL kazanan numaralar listesi! Büyük ikramiyeyi 1 rakamla kaçıranlar...
- Milli Piyango hızlı bilet sorgulama: MPİ 2022 yılbaşı çekiliş sonuçları kazanan numaralar tam listesi
- 1 Ocak marketler kaça kadar açık? Cumartesi günü A101, ŞOK, BİM, Migros çalışma saatleri nasıl olacak?
- Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı mı 2021? TUİK TEFE-TÜFE aralık ayı enflasyon beklentisi nedir? Kira artış oranı...
- Tarih belli oldu! Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2022? Şubat celp tarihi açıklandı mı? İşte açıklama...
- Maaşlar kuruşunu kuruşuna hesaplandı! SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı...
- 1975'te tek başına yazdığı makalede sürekli "biz" ifadesini kullanan Jack Hetherington, makaleyi yayımlayacak dergi tüm ifadeleri "ben" şeklinde düzelmesini isteyince üşenip makaleye yazar olarak kimin adını da eklemiştir?
- Hangi miladi tarih, Türkiye'de Ramazan Ayı'nın ilk gününe denk gelmiştir?
- 2003'te kazanma şansı olmadığını düşündüğünden Oscar ödül törenine katılmayan, yerine ödülünü alan arkadaşı arayıp ödülü kazandığını söylediğinde uykusunu böldüğü için onu azarlayan kimdir?