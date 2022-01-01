15 karne tatili ne zaman? 2022 yılına girmemize ile birlikte gözler yarıyıl tatiline çevrildi. Sömestr tatili olarak da bilinen yarıyıl tatili için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı bu sene yapılacak tatil günlerini açıkladı. Tatil günlerini fırsat bilen öğrenciler şimdiden tatilin başlayacağı tarihi araştırıyor. Peki, 15 karne tatili ne zaman? 2022 MEB yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? Okullarda 1. dönem ne zaman bitiyor? İşte haberin detayları...

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB'in takvimine göre, 2021-2022 yarıyıl tatili 21 Ocak Cuma günü dağıtılacak karnelerin ardından başlayacak. Yarıyıl tatili, 04 Şubat 2022 Cuma günü sona erecek ve hafta sonu tatilinin ardından öğrenciler 07 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak olan ikinci dönen, 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.