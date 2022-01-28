PYBS burslar ne zaman yatacak? 2022 Şubat İOKBS bursu ne zaman yatacak? Tarih belli oldu mu?

Burslar ne zaman yatacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021-2022 İOKBS bursu için gerçekleştirilen sınava 617 bin 439 öğrenci katılım sağlamıştı. Bu öğrenciler başarılı olanlar,, eğitim öğretim süresi boyunca burs almaya hak kazandılar. Şimdi ise gözler şubat ayı burs ödemelerine çevrildi. Peki, PYBS burslar ne zaman yatacak? 2022 Şubat İOKBS bursu ne zaman yatacak? Burs ödemeleri için tarih belli oldu mu? İşte haberin detayları...

İOKBS BURSU NE ZAMAN YATACAK?

MEB tarafından şubat ayı İOKBS bursu ödemelerinin yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Ocak ayı ödemelerinin ise ay sonuna kadar tüm illerde tamamlanacağı duyurulmuştu. Buna göre, şubat ayı ödemelerinin de şubat ayının Kesin olarak ödeme tarihi henüz bilinmezken, öğrencilerin hesaplarını kontrol etmelerinde fayda var.