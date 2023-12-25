3D Türkiye Geneli sınav sonuçları açıklandı mı? 22-25 Aralık TYT 2. deneme sonuçları ne zaman açıklanır? Cevap anahtarı...
2024 YKS hazırlanan öğrenciler, 3D Türkiye geneli TYT deneme sınavının tamamlanmasının ardından, heyecanla sonuçlarını bekliyorlar. 22 Aralık'tan 25 Aralık'a kadar süren bu kapsamlı deneme sınavı, öğrencilere gerçek sınav atmosferinde kendilerini test etme fırsatı sundu. Peki 3D Türkiye Geneli TYT 2. deneme sınavı sonuçları açıklandı mı?
22-23-24-25 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen TYT sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, öğrenciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Bu sınav sonuçları, öğrencilere Türkiye genelindeki performanslarına göre YKS'de elde edebilecekleri puanlar ve sıralamalar hakkında önemli bir bilgi sağlayacak. İşte öğrencilerin merakla bekledikleri soruların cevapları...
3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
3D Türkiye geneli deneme sınavlarının 2.'si 22-23-24-25 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz bilinmiyor.
3D TÜRKİYE GENELİ DENEME CEVAP ANAHTARI!
3D Türkiye geneli deneme sınavı cevap anahtarı 25 Aralık Pazartesi saat 20.00'de erişime açıldı.
3D TÜRKİYE GENELİ DENEME CEVAP ANAHTARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!
2024 YKS NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre üç basmak yani TYT AYT ve YDT'den oluşan YKS 2024 sınavları 8 - 9 Haziran tarihlerinde yapılacak.
TYT 8 Haziran Cumartesi günü, AYT ve YDT ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak.
YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
YKS başvuru 1 - 26 Şubat tarihleri arasında geç başvurular ise 5 - 7 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.
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