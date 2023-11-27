Bugün Ankara, Gaziantep, Trabzon’da okullar tatil mi, eğitime ara verildi mi? 27 Kasım okul var mı, yok mu? Son dakika Valilik kararları...

Türkiye genelinde olumsuz hava koşulları birçok bölgede etkisini gösteriyor. Ankara, Meteoroloji tarafından turuncu kodlu uyarı verilen iller arasında yer alıyor. Bu durum, öğrencilerin bugün için Ankara, Gaziantep, Trabzon gibi illlerde okulların tatil olup olmayacağını merak etmelerine neden oluyor. Tatil haberi bekleyen gözler, son durumu öğrenmek için araştırmalara başladı.

BAKAN HAVA KOŞULLARINA İLİŞKİN UYARDI!