Bugün Ankara, Gaziantep, Trabzon'da okullar tatil mi, eğitime ara verildi mi? 27 Kasım okul var mı, yok mu? Son dakika Valilik kararları...
Ankara'da ve birçok ilde, güncel hava durumu ve olumsuz hava koşullarıyla ilgili gelişmeler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Bugün de devam etmesi beklenen olumsuz hava koşulları, Meteoroloji'nin yayınladığı açıklamada 67 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı verilmesine neden oldu. Ankara, bu uyarı verilen iller arasında bulunuyor.Kararın, güncel hava durumu ve diğer faktörlere bağlı olarak yetkililer tarafından alınacağı belirtiliyor. Peki 27 Kasım son dakika okullar tatil mi?
Türkiye genelinde olumsuz hava koşulları birçok bölgede etkisini gösteriyor. Ankara, Meteoroloji tarafından turuncu kodlu uyarı verilen iller arasında yer alıyor. Bu durum, öğrencilerin bugün için Ankara, Gaziantep, Trabzon gibi illlerde okulların tatil olup olmayacağını merak etmelerine neden oluyor. Tatil haberi bekleyen gözler, son durumu öğrenmek için araştırmalara başladı.
BAKAN HAVA KOŞULLARINA İLİŞKİN UYARDI!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyardı. Türkiye hafta sonunu fırtına, şiddetli yağmur ve kar yağışının etkisi altında geçiriyor. Hava sıcaklıkları bugünden günden itibaren mevsim normalleri altına düşecek. Ankara, turuncu kodlu uyarı verilen iller arasında bulunuyor.
ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Olumsuz hava koşulları devam ediyor. 27 Kasım'da Ankara'da okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili henüz açıklama gelmedi. Konu hakkında son dakika açıklaması geldiği zaman habere eklenecek.
ANKARA'DA HAVA DURUMU
Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu,aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.Yağışların yer yer kuvvetli olması beklenmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat)şeklinde eseceği, sabah saatlerinde etkisini artırarak kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) ve yer yer tam fırtına (100 km/saat ve üzeri) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
GAZİANTEP
27 Kasım'da Gaziantep'te okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili henüz açıklama gelmedi. Konu hakkında son dakika açıklaması geldiği zaman habere eklenecek.
TRABZON
7 Kasım'da Trabzon'da okulların tatil olup olmayacağı henüz belirsizliğini koruyor. Konuyla ilgili son dakika açıklamasının gelmesi durumunda haber güncellenecek ve kamuoyuna duyurulacaktır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Okullar tatil mi? 27 kasım Kayseri, Hatay, Zonguldak'ta son dakika okullar tatil olacak kararı çıktı mı? Son gelişmeler...
- 7.500 TL ve üstü maaşlara zam tablosu çıktı! SGK, SSK, Bağ-Kur'luya %68'lik artış tepeden tırnağa oluştu! Emekliye %4'lük ek iyileştirme dahil...
- Yarın Zonguldak'ta okullar tatil mi son dakika? 27 Kasım Pazartesi Zonguldak'ta okullar tatil mi edildi? MEB Valilik açıklamaları...
- Türkiye'de forma giymiş ünlü futbolculardan hangisi ülkesinin A milli formasıyla daha fazla maça çıkmıştır?
- Kim Young-Sam ve Kim Dae-Jung 1993-2003 arasında, hangi ülkenin beşer yıl devlet başkanı olmuşlardır?
- TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA EKRANI 2023! Kaç puanla takdir ve teşekkür belgesi alınır? 4-12. sınıf karne not ortalaması...
- Hangi ülke 1. Dünya Savaşı'na da 2. Dünya Savaşı'na da katılmamıştır?
- Herhangi bir sinema filmi veya dizide Türkan Şoray hangisinin annesi rolünde yer almamıştır?
- Hangi oyuncunun hangi oyuncuya yüzüne peş peşe tokat atarken gösterildiği bir sinema filmi sahnesi hiç olmamıştır?
- ÖSYM tarafından düzenlenen ve kısaltması KPSS olan sınavın adı nedir?
- 5 bin 97 TL ödeme son dakika duyuruldu! e-Devlet'ten başvuran her ay alacak! 1,2,3,4,5 kişilik hanelere maaş...
- Sivas okullar tatil mi son dakika? 27 Kasım Pazartesi Sivas'ta okullar tatil edildi mi? Milli Eğitim Bakanlığı - Valilik kar tatili açıklamaları!