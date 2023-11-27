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Haberler Eğitim Haberleri Bugün Ankara, Gaziantep, Trabzon'da okullar tatil mi, eğitime ara verildi mi? 27 Kasım okul var mı, yok mu? Son dakika Valilik kararları...

Bugün Ankara, Gaziantep, Trabzon'da okullar tatil mi, eğitime ara verildi mi? 27 Kasım okul var mı, yok mu? Son dakika Valilik kararları...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.11.2023
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Bugün Ankara, Gaziantep, Trabzon’da okullar tatil mi, eğitime ara verildi mi? 27 Kasım okul var mı, yok mu? Son dakika Valilik kararları...

Ankara'da ve birçok ilde, güncel hava durumu ve olumsuz hava koşullarıyla ilgili gelişmeler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Bugün de devam etmesi beklenen olumsuz hava koşulları, Meteoroloji'nin yayınladığı açıklamada 67 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı verilmesine neden oldu. Ankara, bu uyarı verilen iller arasında bulunuyor.Kararın, güncel hava durumu ve diğer faktörlere bağlı olarak yetkililer tarafından alınacağı belirtiliyor. Peki 27 Kasım son dakika okullar tatil mi?

Türkiye genelinde olumsuz hava koşulları birçok bölgede etkisini gösteriyor. Ankara, Meteoroloji tarafından turuncu kodlu uyarı verilen iller arasında yer alıyor. Bu durum, öğrencilerin bugün için Ankara, Gaziantep, Trabzon gibi illlerde okulların tatil olup olmayacağını merak etmelerine neden oluyor. Tatil haberi bekleyen gözler, son durumu öğrenmek için araştırmalara başladı.

BAKAN HAVA KOŞULLARINA İLİŞKİN UYARDI!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyardı. Türkiye hafta sonunu fırtına, şiddetli yağmur ve kar yağışının etkisi altında geçiriyor. Hava sıcaklıkları bugünden günden itibaren mevsim normalleri altına düşecek. Ankara, turuncu kodlu uyarı verilen iller arasında bulunuyor.

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Olumsuz hava koşulları devam ediyor. 27 Kasım'da Ankara'da okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili henüz açıklama gelmedi. Konu hakkında son dakika açıklaması geldiği zaman habere eklenecek.

ANKARA'DA HAVA DURUMU

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu,aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.Yağışların yer yer kuvvetli olması beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat)şeklinde eseceği, sabah saatlerinde etkisini artırarak kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) ve yer yer tam fırtına (100 km/saat ve üzeri) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

GAZİANTEP

27 Kasım'da Gaziantep'te okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili henüz açıklama gelmedi. Konu hakkında son dakika açıklaması geldiği zaman habere eklenecek.

TRABZON

7 Kasım'da Trabzon'da okulların tatil olup olmayacağı henüz belirsizliğini koruyor. Konuyla ilgili son dakika açıklamasının gelmesi durumunda haber güncellenecek ve kamuoyuna duyurulacaktır.

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