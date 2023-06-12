"Okullar ne zaman tatil olacak 2023? Yaz tatili ne zaman başlayacak, kaç gün tatil olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Karnelerini almak için bekleyen öğrenciler, MEB tarafından planlanan tatil takvimini araştırıyor. Peki, Okullar ne zaman tatil olacak 2023? Yaz tatili ne zaman başlayacak, kaç gün tatil olacak?