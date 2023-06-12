Okullar ne zaman tatil olacak 2023? Yaz tatili ne zaman başlayacak, kaç gün tatil olacak?
"Okullar ne zaman tatil olacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, tatile çıkmak için gün sayan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2023 iş takvimini merak ediyor. Peki, okullar ne zaman tatil olacak 2023? Yaz tatili ne zaman başlayacak, kaç gün tatil olacak?
"Okullar ne zaman tatil olacak 2023? Yaz tatili ne zaman başlayacak, kaç gün tatil olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Karnelerini almak için bekleyen öğrenciler, MEB tarafından planlanan tatil takvimini araştırıyor. Peki, Okullar ne zaman tatil olacak 2023? Yaz tatili ne zaman başlayacak, kaç gün tatil olacak?
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim sonrasında, sömestr tatili, ara tatil tarihleri ve yaz tatilinin başlangıç tarihi açıklandı.
Buna göre; 12 Eylül 2022'de açılan okullar, 16 Haziran 2023 Cuma günü kapanacak ve öğrenciler karnelerini alacak. Böylelikle yaz tatili başlayacak.
2023-2024 OKULLARIN BAŞLANGIÇ TARİHİ
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte, 2023-24 yılı için okulların açılacağı tarih belli oldu.
Buna göre; 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.
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