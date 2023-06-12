"DGS geç başvuruları ne zaman başlayacak 2023? DGS geç başvuruları başladı mı, tarih açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. DGS'ye girerek önlisans eğitimlerini lisans eğitimine yükseltmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimini sorguluyor. Peki, DGS geç başvuruları ne zaman başlayacak 2023? DGS geç başvuruları başladı mı, tarih açıklandı mı?