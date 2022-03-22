Okullar ne zaman tatil olacak? 2022 Nisan ara tatili ne zaman? MEB 2. ara tatil kaç gün sürecek?

"CUMHURİYETİN KURULUŞUNDAN İTİBAREN TÜM HÜKÜMETLERDE DEVAM ETTİRİLEN NADİR PROGRAMLARDAN BİRİ"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, programın 1929'da başlamasına rağmen aslında son 19 yılda ciddi bir ivme kazandığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2006 yılında '5 yılda 5 bin bursiyer' mottosu bu burs programının çok daha dinamik bir hale gelmesine önemli bir katkı sağladı ve yüzde 50'nin üzerinde bursiyerimiz, son 19 yılda yurt dışına gönderildi. 2022 yılında bu burs programı için ayrılan bütçe 1 milyar liranın üzerinde. Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren tüm hükümetlerde, başarılı bir şekilde hiç ihmal edilmeden ve hiçbir kesintiye uğramadan başarılı bir şekilde devam ettirilen nadir programlardan bir tanesi." diye konuştu.

Bursiyerlerin Türkiye için çok değerli olduğunu ifade eden Bakan Özer, "Döndüğünüzde de hangi yükseköğretim kurumu, hangi kamu kurumu için gitmişseniz oralarda çok güzel başarı hikayelerinin ortaya çıkmasına büyük katkılarınız olacak." dedi.