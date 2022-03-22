Okullar ne zaman tatil olacak? 2022 Nisan ara tatili ne zaman? MEB 2. ara tatil kaç gün sürecek?
Okullar ne zaman tatil olacak? 2021-2022 2. dönem ara tatil için geri sayım başladı. Öğrenciler için dinlenme fırsatı olan ara tatil için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, ikinci ara tatil ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Bu gelişmelerin ardından ara tatilin ne zaman başlayacağı ve kaç gün süreceği araştırılmaya başlandı. Peki, okullar ne zaman tatil olacak? 2022 Nisan ara tatili ne zaman? MEB 2. ara tatil kaç gün sürecek? İşte merak edilenler...
Okullar ne zaman tatil olacak? İkinci ara tatil için heyecan içinde olan öğrenciler tatilin hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. 2019 yılında başlayan ara tatiller, öğrencilerin dinlenmeleri açısından büyük önem taşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ara tatil takvimine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, okullar ne zaman tatil olacak? 2022 Nisan ara tatili ne zaman? MEB 2. ara tatil kaç gün sürecek? İşte ayrıntılar...
OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK? 2. ARA TATİL...
2021-2022 MEB takvimine göre, ikinci dönem ara tatili 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında uygulanacak.
"2022 YILINDA BURS PROGRAMI İÇİN AYRILAN BÜTÇE 1 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE"
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenen, "Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) Yurt Dışı Bursiyerler Vizyon ve Farkındalık Eğitimleri" programında konuştu.
Salondaki bursiyerlere, "Sizler, Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren ülkemizin geleceğinin inşasında ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmek için 1929'da yürürlüğe giren 1416 sayılı Kanun'un 2022 yılındaki süreci devam ettiren hikayenin birer kahramanlarısınız." diyen Bakan Özer, Cumhuriyetin kurucularının, ülkenin en kalıcı sermayesi olan beşeri sermayesinin niteliğini artırmaya ne kadar önem verdiklerinin bu kanunun tarihinden anlaşıldığını ifade etti.
Cumhuriyetin 1923'te kurulduğunu, yurt dışına öğrenci gönderilmesine ilişkin kanunun 1929'da yürürlüğe girdiğini belirten Bakan Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sosyal bilimlerden, beşeri bilimlere, fen bilimlerinden, sağlık bilimlerine kadar ülkemizin tüm yükseköğretim kurumlarının ve kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu yıldızlar bu program sayesinde yetişiyor. Arf Teoremi'nin kurucusu Cahit Arf, maarif davamızın mütefekkiri Nurettin Topçu, Necip Fazıl Kısakürek, Adnan Kahveci bu program sayesinde ülkemize değer kattı. Burada video hazırlayan arkadaşlarımız, tereddütlerinden dolayı önemli bir şahsiyeti buraya dahil etmekte çekingen davrandılar. Bugün teşrifleriyle bizi onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey de bizim bursiyerlerimizden. Bu bursiyer programının ne kadar önemli olduğunu görebiliyorsunuz. İnşallah sizler de gittiğiniz yerlerde çok başarılı bir şekilde eğitimlerinizi alıp Türkiye'yi temsil edip, 21. yüzyılda bölgesinde ve dünyada iddia sahibi bir ülke inşasının en önemli insan kaynağını oluşturacaksınız. Hepinize başarılar diliyorum."
"CUMHURİYETİN KURULUŞUNDAN İTİBAREN TÜM HÜKÜMETLERDE DEVAM ETTİRİLEN NADİR PROGRAMLARDAN BİRİ"
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, programın 1929'da başlamasına rağmen aslında son 19 yılda ciddi bir ivme kazandığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2006 yılında '5 yılda 5 bin bursiyer' mottosu bu burs programının çok daha dinamik bir hale gelmesine önemli bir katkı sağladı ve yüzde 50'nin üzerinde bursiyerimiz, son 19 yılda yurt dışına gönderildi. 2022 yılında bu burs programı için ayrılan bütçe 1 milyar liranın üzerinde. Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren tüm hükümetlerde, başarılı bir şekilde hiç ihmal edilmeden ve hiçbir kesintiye uğramadan başarılı bir şekilde devam ettirilen nadir programlardan bir tanesi." diye konuştu.
Bursiyerlerin Türkiye için çok değerli olduğunu ifade eden Bakan Özer, "Döndüğünüzde de hangi yükseköğretim kurumu, hangi kamu kurumu için gitmişseniz oralarda çok güzel başarı hikayelerinin ortaya çıkmasına büyük katkılarınız olacak." dedi.
"ÜSTÜN BAŞARILARLA ÜLKEMİZE DÖNECEKSİNİZ"
TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler de lisans eğitimini yurt dışında tamamlandığını dile getirerek, yurt dışında okumanın bir şans olduğunu ve bu şansın iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. 21. yüzyılın Türkiye'sini inşa etmede YLSY bursiyerlerine büyük görevler düştüğünü belirten İşler, "Gerek yüksek lisans gerek doktora yapacak arkadaşlarımız inşallah üstün başarılarla ülkemize döneceksiniz." diye konuştu.
Programda, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın, "Dünyanın neresinde olursanız olun ne kadar başarılı olursanız olun Türk olduğunuzu unutmayın, Türkiye'ye hizmet yapma göreviniz olduğunu unutmayın, Türkiye'ye borcunuz var bunu unutmayın." ifadelerinin yer aldığı video da izlettirildi. Program sonunda, Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a, YLSY öğrenci belgesini takdim etti.
MEB, 251 ÖĞRENCİYİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM İÇİN YURT DIŞINA GÖNDERECEK
Türkiye'nin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla resmi burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilecek öğrenciler için, 22 farklı üniversite ve 13 farklı kamu kurumu adına öğrenim görmek üzere 358 kontenjan ilan edildi. Bursiyerlik için 7 bin 263 aday başvuru yaptı.
ALES, lisans mezuniyet notunun belli oranları ile hesaplanan YLSY başvuru puanı üstünlüğüne göre 1066 aday sözlü sınava çağrıldı.
Yerleştirme işlemleri sonucunda 300 aday kurum kontenjanlarına yerleşti, belgelerini hatasız ve eksiksiz teslim eden 251 adayın resmi bursiyerliği ilan edildi.
Bu öğrenciler, yurt dışında yüksek lisans veya doktora öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmetlerini yerine getirmek etmek üzere, ihtiyaç duyulan kadrolara atanacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Okullar ne zaman tatil olacak? 2022 Nisan ara tatili ne zaman? MEB 2. ara tatil kaç gün sürecek?
- Ramazan başlangıcı: 2022 Ramazan ayı ne zaman, hangi gün başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak?
- Emeklileri sevindiren haber! SGK, SSK, Bağ-Kur 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İlk ikramiye ödemeleri...
- 5.000 TL'ye kadar faizsiz, 10.000 TL'ye kadar %0,99 faiz oranı fırsatı! ING ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir?
- MEB personel alımı 2022 başvuru nasıl yapılır? MEB aşçı, aşçı yardımcısı, fizyoterapist başvuru şartları ve kadro dağılımı
- Erhan Yazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında? 2. Sayfa'nın konuğu Erhan Yazıcıoğlu'nun oynadığı diziler ve filmler nelerdir?
- Bekçi alımı için beklenen açıklama: 3.250 bekçi alımı başvuru ne zaman başlıyor? 2022 bekçi alımı hangi illere yapılacak?
- TOKİ'den %22 indirim: 2022 TOKİ indirim kampanyası başvuru nasıl yapılır? TOKİ indirim kampanyası şartları nelerdir?
- Milli maç bugün mü? 2022 Portekiz Türkiye maçı ne zaman, hangi gün oynanacak? Play-off yarı final maçı hangi kanalda?
- MEB 1.588 personel alımı başladı mı, ne zaman? MEB personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Aşçı, aşçı yardımcısı...
- Survivor Panorama yorumcusu Kemal Özcanlı kimdir? Kemal Özcanlı aslen nereli ve kaç yaşında?
- Survivor 2022 birleşme partisi ne zaman? Survivor birleşme partisi başvurusu nereden, nasıl yapılır? Acun Ilıcalı...