AÖL sonuçları açıklandı mı? 2022 AÖL açık lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak? Son durum...
AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Bu yıla ilişkin ikinci dönem AÖL sınavının sonuçları heyecanla bekleniyor. Online gerçekleştirilen 2. dönem sınavı 10 Mart'ta sona ermişti. Sınavın tamamlanmasının ardından yaklaşık iki hafta geçti. Öğrenciler heyecan içinde sonuçları bekliyor. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 MEB açık lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 01-10 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen açık lise 2. dönem sınavının sonuçları için bekleyiş sürüyor. Binlrce adayın katılım sağladığı açık lise 2. dönem sınavının hangi tarihte sonuçlanacağı araştırılıyor. Sınava katılan öğrenciler, MEB'den gelecek sonuç açıklamasına kilitlendi. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 MEB açık lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
AÖL 2. dönem sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sınav sonuçlarınınn kesin olarak hangi tarihte açıklanacağı bilinmiyor. Ancak, bir önceki sınavlara baktığımızda, sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde açıklandığı görülüyor. Buna göre, AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT OLABİLİR?
Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.
a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,
b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,
c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,
ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,
d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.
Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.
AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5(beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
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