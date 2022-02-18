Okullar ne zaman tatil olacak? 2022 ikinci ara tatil ne zaman? MEB’den Nisan ara tatili açıklaması

Okullar ne zaman tatil olacak? Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 tatil günleri takvimine göre ikinci ara tatil için geri sayım başladı. Karnesiz 1 haftalık ara tatile çıkan öğrenciler bu yıl ara tatilin hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. Okullardaki tatil günleri hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, okullar ne zaman tatil olacak? 2022 ikinci ara tatil ne zaman? İşte haberin detayları...

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, ikinci dönem ara tatili 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Öte yandan, 31 Ocak'ta ataması yapılan 15 bin yeni öğretmen de bugünden itibaren atandıkları okullarda görevlerine başladı.