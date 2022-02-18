Okullar ne zaman tatil olacak? 2022 ikinci ara tatil ne zaman? MEB'den Nisan ara tatili açıklaması
Ara tatil ne zaman yapılacak? Okullarda yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından gözler ikinci ara tatile çevrildi. Tatil günlerini fırsat bilen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2021-2022 tatil günlerini araştırmaya başladı. Bakanlık tarafından yayımlanan takvime göre, ikinci ara tatil için geri sayım başladı. Peki, okullar ne zaman tatil olacak? 2022 ikinci ara tatil ne zaman? İşte cevaplar...
Okullar ne zaman tatil olacak? Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 tatil günleri takvimine göre ikinci ara tatil için geri sayım başladı. Karnesiz 1 haftalık ara tatile çıkan öğrenciler bu yıl ara tatilin hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. Okullardaki tatil günleri hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, okullar ne zaman tatil olacak? 2022 ikinci ara tatil ne zaman? İşte haberin detayları...
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, ikinci dönem ara tatili 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak.
Öte yandan, 31 Ocak'ta ataması yapılan 15 bin yeni öğretmen de bugünden itibaren atandıkları okullarda görevlerine başladı.
'YKS KAMPI' İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğretim Materyalleri ve İçerik Geliştirme Daire Başkanlığı, öğretmen ve öğrencilere farklı türde içerikler sunuyor.
"Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kampı" 14 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve haziran ayının ilk haftasına kadar devam edecek.
İnteraktif soru çözümlerinin tüm öğrencilere ve mezunlara açık olarak yapılacağı canlı yayınlar, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün YouTube kanalında hafta içi her gün 17.30-19.30 saatleri arasında düzenlenecek.
MEB'in oluşturduğu Telegram hesabından ise öğrenciler hafta içi her gün 10.00-14.00 saatleri arası çözemedikleri soruları öğretmenlere sorup, cevaplarını alabilecek.
Böylece öğrenciler, cep telefonlarıyla istedikleri her yerde özel olarak hazırlanmış interaktif soruları çözebilecek.
YKS Kampı'nda YKS'de öğrencilerinin sorumlu olduğu Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe grubu, din kültürü ve ahlak bilgisi, matematik, fizik, kimya, biyoloji dersleri ile İngilizceden konu analizlerini içeren soru çözümleri yapılacak.
TÜM DERSLER KAYIT ALTINA ALINACAK
Hangi derste hangi konuya dair soru çözüleceği ile ilgili haftalık ders programı her hafta cuma günü Ortaöğretim Genel Müdürlüğü web sitesinden ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğü resmi YouTube kanalından yayınlanacak.
Canlı yayına katılamayan veya yayını tekrar izlemek isteyen öğrenciler için tüm dersler kayıt altına alınacak ve istenildiği zaman bu kayıtlar izlenebilecek.
Öğrenciler, canlı yayınlarda çözümü yapılan soruları, yaprak test formatındaki tasarımını hem OGMMATERYAL e-içerik portalından hem de YouTube'da ilgili dersin videosunun açıklamalar bölümünden indirebilecek.
İNTERAKTİF YKS SORU ÇÖZÜMLERİ İŞLEYİŞİ NASIL OLACAK?
Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün Keçiören Ek Binası'nda kurulan stüdyoda, genel müdürlüğün YouTube kanalından canlı yayında soru çözümleri gerçekleştirilecek. Soru ekrana gelecek ve öğrenciler belirtilen sürede soruyu çözerek cevaplarını ilgili alana tıklayarak sisteme gönderecek.
Süre bittikten sonra hangi seçeneğin kaç öğrenci tarafından işaretlediğini (yüzdelik olarak) tüm izleyiciler görebilecek. Bu oranlar doğrultusunda öğretmen soruyu detaylı olarak çözecek ve varsa öğrenciden gelen sorulara cevap verecek.
Öğrenciler belirli zamanlarda hazırlanacak sınavlara katılabilecek. Bu testleri cevaplayan öğrenciler, anında testi cevaplayanlar arasındaki sıralamasını da görebilecek.
Öğrenciler, öğretmen soruyu çözerken anlayamadıkları bölümleri yorum bölümünden sorabilecek ve sistemi takip eden diğer alan öğretmenleri bu sorulara cevap verecek.
Milli Eğitim Bakanlığı, YKS içeriklerine yönelik çalışmanın ilkini geçen yıl başlatmıştı.
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- Okullar ne zaman tatil olacak? 2022 ikinci ara tatil ne zaman? MEB'den Nisan ara tatili açıklaması
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