ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) tarafından 2021-2022 bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri geçtiğimiz günlerde başladı. Öğrencilerin sınavlara katılabilmeleri için materyal ücretini yatırarak ders seçimini yapmaları gerekiyor. Peki, ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? 2022 Atatürk Üniversitesi AÖF ders seçimi son gün ne zaman? İşte ayrıntılar...

ATA AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2021-2022 bahar dönemi ders kaydı yenileme işlemleri 20 Şubat'ta sona erecek. ATA AÖF'e yeni kayıt yaptıran 1. sınıf öğrenciler materyal ücretlerini ödedikten sonra bahar yarıyılı ders kayıtları ATA AÖF tarafından yapılacak.

Ara sınıf öğrenciler ise (2., 3. ve 4. sınıf) kayıt yenileme için belirlenen tarihlerde materyal ücretlerini ödedikten sonra bahar yarıyılı ders kayıtlarını Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden kendileri yapacaklar.