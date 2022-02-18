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ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? 2022 Atatürk Üniversitesi AÖF ders seçimi son gün ne zaman?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.02.2022 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022
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ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? 2022 Atatürk Üniversitesi AÖF ders seçimi son gün ne zaman?

ATA AÖF kayıt yenileme ders seçimi ne zaman bitiyor? 2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi sınavları için hazırlıklar başladı. Bahar dönemi sınavları için bekleyiş içinde olan öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirdi. Henüz kayıt yapamayan öğrenciler ise kayıtların hangi tarihte biteceğini araştırmaya başladı. Peki, ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? 2022 Atatürk Üniversitesi AÖF ders seçimi son gün ne zaman? İşte merak edilenler...

ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) tarafından 2021-2022 bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri geçtiğimiz günlerde başladı. Öğrencilerin sınavlara katılabilmeleri için materyal ücretini yatırarak ders seçimini yapmaları gerekiyor. Peki, ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? 2022 Atatürk Üniversitesi AÖF ders seçimi son gün ne zaman? İşte ayrıntılar...

ATA AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2021-2022 bahar dönemi ders kaydı yenileme işlemleri 20 Şubat'ta sona erecek. ATA AÖF'e yeni kayıt yaptıran 1. sınıf öğrenciler materyal ücretlerini ödedikten sonra bahar yarıyılı ders kayıtları ATA AÖF tarafından yapılacak.

Ara sınıf öğrenciler ise (2., 3. ve 4. sınıf) kayıt yenileme için belirlenen tarihlerde materyal ücretlerini ödedikten sonra bahar yarıyılı ders kayıtlarını Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden kendileri yapacaklar.

Materyal ücretleri;

* Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubeleri ve ATM'leri,
* İnternet Bankacılığı,
* Öğrenci Bilgi Sisteminden (OBS) online olarak ödenebilir.

ARA SINIF ÖĞRENCİLERİ DİKKAT!

* Başarısız olduğunuz ders veya dersleriniz varsa (FF olan) bu dersleriniz sisteme otomatik olarak aktarılacak ve mavi renkte olacaktır.

* Maksimum 10 ders, 30 kredi alabilirsiniz.

* Sizin seçtiğiniz dersler turkuaz renkte olacaktır. ATA AÖF tarafından onaylandıktan sonra mavi renge dönüşecek ve ders kayıt işleminiz tamamlanacaktır.

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVI NE ZAMAN?

2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı 09-10 Nisan 2022 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak.

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı 28-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak.

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavı 02-03 Temmuz 2022 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak.

ATA AÖF 2020-2021 YILI MEZUNİYET ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

2020-2021 ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavı 07 Ağustos 2021 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecek.

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