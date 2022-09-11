Okullar ne zaman, saat kaçta açılacak? 2022 Yarın okullar açılıyor mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci 12 Eylül 2022 Pazartesi günü 2022-2023 eğitim öğretim dönemi başlangıcını yapacak. Peki, Okullar ne zaman, saat kaçta açılacak? 2022 Yarın okullar açılıyor mu? MEB eğitim ve öğretim takvimi...