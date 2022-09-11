Okullar ne zaman, saat kaçta açılacak? 2022 Yarın okullar açılıyor mu? MEB eğitim ve öğretim takvimi...
Okullar ne zaman, saat kaçta açılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Okula geç kalmak istemeyen öğrenciler yeni eğitim öğretin yılının ilk gününde ders başlangıç saatine ilişkin detayları öğrenmeye çalışıyor. Peki, Okullar ne zaman, saat kaçta açılacak? 2022 Yarın okullar açılıyor mu? MEB eğitim ve öğretim takvimi...
Okullar ne zaman, saat kaçta açılacak? 2022 Yarın okullar açılıyor mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci 12 Eylül 2022 Pazartesi günü 2022-2023 eğitim öğretim dönemi başlangıcını yapacak. Peki, Okullar ne zaman, saat kaçta açılacak? 2022 Yarın okullar açılıyor mu? MEB eğitim ve öğretim takvimi...
OKULLAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR? 12 EYLÜL 2022 PAZARTESİ GÜNÜ İLK DERS SAAT KAÇTA?
Normal şartlarda sabahçı öğrenciler 07:30 -08:00 arasında ders başı yaparken öğlenci öğrenciler ise 12:30-13:30 arası ders başı yapıyor. Ancak kesin ve doğru bilgi öğrenim görülecek olan okulun kendisinden öğrenilebilir.
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
14-18 Kasım 2022 tarihleri arasında ilk ara tatil yaşanacak.
15 TATİL NE ZAMAN?
23 Ocak 2023 - 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yarıyıl tatili olacak.
2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?
17 - 20 Nisan 2023 Tarihleri arasında yılın ikinci ara tatili yaşanacak.
2023 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
16 Haziran 2023'de yaz tatili başlayacak.
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