Öğrenciler dikkat! Yarın sabah bir ilk gerçekleşecek! Tam 136 milyon kitap...
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada hazırlanan ücretsiz 136 milyon yardımcı kaynak kitabın yarın sabah öğrencilerin sıralarında olacağı belirtildi. Öğrenciler sabah okullarında gittiklerinde ilk kez kitaplarının yanında yardımcı kaynakları da görecek. İşte detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan ücretsiz yardımcı kaynaklar, bu yıl ilk kez ders kitaplarıyla birlikte eğitim öğretim yılının başında öğrencilerin sıralarında olacak.
MEB'den yapılan açıklamaya göre, öğrenciler için toplam 136 milyon yardımcı kaynak hazırlandı.
OKULLARA GÖNDERİLDİ
Bu yıl ilk kez eğitim öğretim yılının başında ders kitaplarıyla birlikte verilecek yardımcı kaynaklar okullara gönderildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Okullar ne zaman, saat kaçta açılacak? 2022 Yarın okullar açılıyor mu? MEB eğitim ve öğretim takvimi...
- Masterchef Hamza'nın sağlık durumu nasıl, elendi mi? Masterchef Hamza neden yok, diskalifiye mi oldu? Açıklama geldi...
- Eylül'den sonra Ocak müjdesi geldi! Emekliye 10 bin TL üzerinde promosyon! SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde...
- KYK burs başvuru tarihleri açıklandı mı, ne zaman? KYK burs başvuruları başladı mı?
- Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte kritik tarih...
- Başvurana 2.300 TL ödeme! SED yardımı başvuruları başladı mı? SED yardımı ödemeleri başvuru şartları neler?
- Yargı yeni sezon ne zaman başlıyor? Yargı 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli mi?
- Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 11-12 Eylül evde bakım maaşları yattı mı? İşte bakım parası yatan iller listesi...
- TOKİ 2022 UCUZ KONUT BAŞVURULARI: TOKİ 81 ile ucuz sosyal konut başvuruları ne zaman? Tarih belli oldu mu?
- 1959'da Sovyetler Birliği lideri Nikita Kruşçev ve 1975'te Japon İmparatoru Hirahito ABD'yi ziyaretleri sırasında özel istekte bulunarak kiminle görüşmüşlerdir?
- Hangi kelimenin eş anlamlısı trajedidir? Trajedinin eş anlamlısı nedir? KİM MİLYONER OLMAK İSTER...
- 2012'de New York'ta düzenlenen uluslararası bir sosisli sandviç yeme yarışmasında, kadınlarda, 10 dakikada 45 tane yiyerek rekor kıran Sonya Thomas o sırada yaklaşık kaç kiloydu?