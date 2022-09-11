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Öğrenciler dikkat! Yarın sabah bir ilk gerçekleşecek! Tam 136 milyon kitap...

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 11.09.2022 Güncelleme Tarihi: 11.09.2022
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Öğrenciler dikkat! Yarın sabah bir ilk gerçekleşecek! Tam 136 milyon kitap...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada hazırlanan ücretsiz 136 milyon yardımcı kaynak kitabın yarın sabah öğrencilerin sıralarında olacağı belirtildi. Öğrenciler sabah okullarında gittiklerinde ilk kez kitaplarının yanında yardımcı kaynakları da görecek. İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan ücretsiz yardımcı kaynaklar, bu yıl ilk kez ders kitaplarıyla birlikte eğitim öğretim yılının başında öğrencilerin sıralarında olacak.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, öğrenciler için toplam 136 milyon yardımcı kaynak hazırlandı.

OKULLARA GÖNDERİLDİ

Bu yıl ilk kez eğitim öğretim yılının başında ders kitaplarıyla birlikte verilecek yardımcı kaynaklar okullara gönderildi.

YARIN ÜCRETSİZ OLARAK DAĞITILACAK

Öğrenciler, yarın başlayacak yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde sıralarının üzerinde ücretsiz ders kitaplarının yanında yardımcı kaynakları da görecek.

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