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KYK burs başvuru tarihleri açıklandı mı, ne zaman? KYK burs başvuruları başladı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.09.2022
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KYK burs başvuru tarihleri açıklandı mı, ne zaman? KYK burs başvuruları başladı mı?

KYK burs başvuru tarihleri açıklandı mı, ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sağlanan bu ödenek, üniversite öğrencilerine eğitim aldıkları süreçte ciddi bir maddi destek sağlıyor. Peki, KYK burs başvuru tarihleri açıklandı mı, ne zaman? KYK burs başvuruları başladı mı?

KYK burs başvuru tarihleri açıklandı mı, ne zaman? KYK burs başvuruları başladı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle yurt başvurularının sona ermesinin ardından KYK burs başvuru tarihi açıklamasında beklentiler arttı. Peki, KYK burs başvuru tarihleri açıklandı mı, ne zaman? KYK burs başvuruları başladı mı?

KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK burs başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz sene KYK burs ve kredi başvuruları 5 Kasım'da başlamış ve 10 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'da sona ermişti.

2021 yılının bilgileri göz önüne alındığında bu seneki burs başvurularının da kasım ayında başlaması bekleniyor.

BURS/KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımları için başvurular her sene Genel Müdürlük tarafından belirlenen tarihler arasında Genel Müdürlüğün web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulmakta ve yine www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınmaktadır.

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