Okullar ne zaman kapanıyor? Okullarda karneler ne zaman, hangi ay verilecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mayıs ayının gelmesi ve yaz aylarının başlamasıyla birlikte okulların ne zaman kapanacağı ve yaz tatilinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Okullar ne zaman kapanıyor? Okullarda karneler ne zaman, hangi ay verilecek? MEB son dakika...