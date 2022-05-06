Okullar ne zaman kapanıyor? Okullarda karneler ne zaman, hangi ay verilecek? MEB son dakika...
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Okullar ne zaman kapanıyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yaz tatili başlangıcını heyecanla bekleyen milyonlarca kişi için açıklama MEB'den geldi. Peki, Okullar ne zaman kapanıyor? Okullarda karneler ne zaman, hangi ay verilecek? MEB son dakika...
Okullar ne zaman kapanıyor? Okullarda karneler ne zaman, hangi ay verilecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mayıs ayının gelmesi ve yaz aylarının başlamasıyla birlikte okulların ne zaman kapanacağı ve yaz tatilinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Okullar ne zaman kapanıyor? Okullarda karneler ne zaman, hangi ay verilecek? MEB son dakika...
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
İkinci dönem, 07 Şubat 2022 Pazartesi günü başladı ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.
İkinci dönem ara tatili, 11 Nisan 2022 Pazartesi günü başladı ve 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erecek.
2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.
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