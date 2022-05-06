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ASDEP mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? ASDEP mülakat sonuçları açıklandı mı? 4.175 personel alımı...

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Giriş Tarihi: 06.05.2022
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ASDEP mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? ASDEP mülakat sonuçları açıklandı mı? 4.175 personel alımı...

ASDEP mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan son dakika açıklamasında ASDEP sözlü mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bilgilere yer verildi. Peki, ASDEP mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? ASDEP mülakat sonuçları açıklandı mı? 4.175 personel alımı...

ASDEP mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? ASDEP mülakat sonuçları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından daha önceden yapılan duyuruda 4175 personel alımı yapılacağı belirtilmişti. Resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada da personel alımı hakkında son duyuruya yer verildi. Peki, ASDEP mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? ASDEP mülakat sonuçları açıklandı mı? 4.175 personel alımı...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından daha önceden yapılan duyuruda 4175 personel alımı yapılacağı belirtilmişti. Resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada da personel alımı hakkında son duyuruya yer verildi.

Yapılan paylaşımda, "Bakanlığımızda çalışmak için sözlü sınava giren iş arkadaşlarımızı yakından ilgilendiren bir haberin müjdesini şimdiden veriyoruz. Çok yakında…" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımın devamında ise "Ailemiz genişliyor! Kısa bir süre sonra çok daha büyük bir aile olacağız. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam edin. 3, 2, 1" ifadeleri kullanıldı.

HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

Yayımlanan duyuruda aşağıdaki kadrolara personel alımı yapılacağına yer verildi:

• "Aile Sosyal Destek Personeli (4/B) (ASDEP),
• Sosyal Çalışmacı (4/B),
• Psikolog (4/B) ,
Fizyoterapist (4/B) ,
• Çocuk Gelişimcisi (4/B) ,
• Diyetisyen (4/B),
• Öğretmen (4/B),
• Avukat (4/B),
• Hemşire (4/B),
• Diğer Sağlık Personeli,
• Büro Personeli,
• Yurt Yönetim Personeli (4/B)."

Aile Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 4 bin 175 personel alımı başvuru sonuçlarının kısa süre sonra açıklanacağına yer verildi. Duyuruya göre baktığımızda sonuçların bu hafta açıklanması bekleniyor.

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