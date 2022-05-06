ASDEP mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? ASDEP mülakat sonuçları açıklandı mı? 4.175 personel alımı...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından daha önceden yapılan duyuruda 4175 personel alımı yapılacağı belirtilmişti. Resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada da personel alımı hakkında son duyuruya yer verildi.

Yapılan paylaşımda, "Bakanlığımızda çalışmak için sözlü sınava giren iş arkadaşlarımızı yakından ilgilendiren bir haberin müjdesini şimdiden veriyoruz. Çok yakında…" ifadelerine yer verildi.