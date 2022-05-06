ASDEP mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? ASDEP mülakat sonuçları açıklandı mı? 4.175 personel alımı...
ASDEP mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan son dakika açıklamasında ASDEP sözlü mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bilgilere yer verildi. Peki, ASDEP mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? ASDEP mülakat sonuçları açıklandı mı? 4.175 personel alımı...
ASDEP mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? ASDEP mülakat sonuçları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından daha önceden yapılan duyuruda 4175 personel alımı yapılacağı belirtilmişti. Resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada da personel alımı hakkında son duyuruya yer verildi. Peki, ASDEP mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? ASDEP mülakat sonuçları açıklandı mı? 4.175 personel alımı...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından daha önceden yapılan duyuruda 4175 personel alımı yapılacağı belirtilmişti. Resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada da personel alımı hakkında son duyuruya yer verildi.
Yapılan paylaşımda, "Bakanlığımızda çalışmak için sözlü sınava giren iş arkadaşlarımızı yakından ilgilendiren bir haberin müjdesini şimdiden veriyoruz. Çok yakında…" ifadelerine yer verildi.
Paylaşımın devamında ise "Ailemiz genişliyor! Kısa bir süre sonra çok daha büyük bir aile olacağız. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam edin. 3, 2, 1" ifadeleri kullanıldı.
HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALIMI YAPILACAK?
Yayımlanan duyuruda aşağıdaki kadrolara personel alımı yapılacağına yer verildi:
• "Aile Sosyal Destek Personeli (4/B) (ASDEP),
• Sosyal Çalışmacı (4/B),
• Psikolog (4/B) ,
• Fizyoterapist (4/B) ,
• Çocuk Gelişimcisi (4/B) ,
• Diyetisyen (4/B),
• Öğretmen (4/B),
• Avukat (4/B),
• Hemşire (4/B),
• Diğer Sağlık Personeli,
• Büro Personeli,
• Yurt Yönetim Personeli (4/B)."
Aile Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 4 bin 175 personel alımı başvuru sonuçlarının kısa süre sonra açıklanacağına yer verildi. Duyuruya göre baktığımızda sonuçların bu hafta açıklanması bekleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Okullar ne zaman kapanıyor? Okullarda karneler ne zaman, hangi ay verilecek? MEB son dakika...
- ASDEP mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? ASDEP mülakat sonuçları açıklandı mı? 4.175 personel alımı...
- AÖF sınav yerleri açıklandı mı, belli mi? Bahar dönemi AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak?
- Bahar Öztan öldü mü? Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli Bahar Öztan ne kanseri, hastalığı ne? Son sağlık durumu nasıl?
- Arka Sokaklar Esra ölüyor mu, diziden ayrılacak mı? Arka Sokaklar Gaye Gürsel diziden ayrılıyor mu? Açıklama sonrasında...
- KPSS başvuru ne zaman yapılacak? 2022 ÖSYM takvimi: Lise, ön lisans, lisans KPSS sınavı ne zaman?
- TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir sosyal konut başvuruları başladı mı? TOKİ sosyal konut başvuruları nereden, nasıl yapılır? İşte tarihler...
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 6 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? 15 bin TL'ye alan isim...
- 3600 ek gösterge 3. toplantı ne zaman? 3600 ek gösterge hangi memurları kapsayacak? Son gelişmeler...
- BİLSEM ne zaman açıklanacak? 2022 MEB BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman belli olacak?
- Okullar ne zaman kapanıyor? 2. dönem ne zaman bitecek? Yaz tatili ne zaman başlıyor? MEB takvimi...
- İçişleri Bakanlığından flaş açıklama: İtibarsızlaştırma operasyonuyla karşı karşıyayız