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MEB'den öğrenci, veli ve öğretmenlere kadına şiddeti önlemede farkındalık eğitimi

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 07.05.2022 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022
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MEB’den öğrenci, veli ve öğretmenlere kadına şiddeti önlemede farkındalık eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı, bir ayda 3 milyondan fazla öğrenci, veli ve öğretmene kadına şiddeti önlemeye yönelik farkındalık eğitimi verdi. Bakan Özer, "Bakanlık olarak tüm imkanlarımızla şiddetin her türlüsüyle mücadele sürecinin en büyük destekçilerinden olmak için çalışıyoruz" dedi.

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