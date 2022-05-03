Okullar ne zaman kapanıyor? 2022 2. dönem okulların kapanacağı tarih, öğrenciler ve velileri tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların kapanacağı tarih duyuruldu. Yaklaşık 3 aylık yaz tatili ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, okullar ne zaman kapanıyor? MEB 2022 2. dönem ne zaman bitecek? Yaz tatili hangi ay başlayacak? İşte cevaplar...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2021-2022 eğitim öğretim yılı kinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 17 Haziran'da alacakları dönem sonu karnelerinin ardından yaklaşık 3 aylık yaz tatiline çıkacak.