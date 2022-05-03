2022 KPSS takvimi: Lise, ön lisans, lisans, ÖABT, DHBT KPSS başvuru ve sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS sınavları için geri sayım başladı. 2022 yılına ilişkin KPSS takvimi açıklandı. Bu sene ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde yapılacak KPSS sınavları ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, lise, ön lisans, lisans, DHBT KPSS başvuru ve sınavı ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM 2022 KPSS takvimi...

2022 KPSS TAKVİMİ

ÖSYM'nin sınav takvimine göre, 2022 yılı KPSS başvuru ve sınav tarihleri şu şekilde: