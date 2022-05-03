03 Mayıs 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri 2022 KPSS takvimi: Lise, ön lisans, lisans, ÖABT, DHBT KPSS başvuru ve sınavı ne zaman yapılacak?

2022 KPSS takvimi: Lise, ön lisans, lisans, ÖABT, DHBT KPSS başvuru ve sınavı ne zaman yapılacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2022 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022
ABONE OL
2022 KPSS takvimi: Lise, ön lisans, lisans, ÖABT, DHBT KPSS başvuru ve sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS başvuru başladı mı? Kamuya personel ataması yapabilmek için gerçekleştirilen KPSS sınavları için hazırlıklar sürüyor. Bu sene ortaöğretim, ön lisans, lisans, ÖABT ve DHBT düzeyinde yapılacak KPSS ile ilgili detaylar belli oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, KPSS başvuru başladı mı? 2022 KPSS başvuru tarihi ne zaman? Ortaöğretim (lise), ön lisans, lisans, ÖABT, DHBT ne zaman? İşte cevaplar...

KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS sınavları için geri sayım başladı. 2022 yılına ilişkin KPSS takvimi açıklandı. Bu sene ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde yapılacak KPSS sınavları ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, lise, ön lisans, lisans, DHBT KPSS başvuru ve sınavı ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM 2022 KPSS takvimi...

2022 KPSS TAKVİMİ

ÖSYM'nin sınav takvimine göre, 2022 yılı KPSS başvuru ve sınav tarihleri şu şekilde:

2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

BAŞVURU: 24 Mayıs-06 Haziran 2022

SINAV: 31 Temmuz 2022

SONUÇ: 02 Eylül 2022

2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün

SINAV: 06 Ağustos 2022

BAŞVURU: 24 Mayıs-06 Haziran 2022

SONUÇ: 02 Eylül 2022

2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün

SINAV TARİHİ: 07 Ağustos 2022

BAŞVURU TARİHİ: 24 Mayıs-06 Haziran 2022

SONUÇ: 02 Eylül 2022

2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

SINAV: 14 Ağustos 2022

BAŞVURU: 24 Mayıs - 06 Haziran 2022

SONUÇ: 02 Eylül 2022

2022-KPSS Ön Lisans

SINAV TARİHİ: 02 Ekim 2022

BAŞVURU TARİHİ: 03-15 Ağustos 2022

SONUÇ: 27 Ekim 2022

2022-KPSS Ortaöğretim

SINAV: 06 Kasım 2022

BAŞVURU: 01-13 Eylül 2022

SONUÇ: 01 Aralık 2022

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

SINAV TARİHİ: 27 Kasım 2022

BAŞVURU TARİHİ: 07-17 Ekim 2022

SONUÇ: 16 Aralık 2022

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA