2022 KPSS takvimi: Lise, ön lisans, lisans, ÖABT, DHBT KPSS başvuru ve sınavı ne zaman yapılacak?
EĞİTİM ahaber.com.tr
KPSS başvuru başladı mı? Kamuya personel ataması yapabilmek için gerçekleştirilen KPSS sınavları için hazırlıklar sürüyor. Bu sene ortaöğretim, ön lisans, lisans, ÖABT ve DHBT düzeyinde yapılacak KPSS ile ilgili detaylar belli oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, KPSS başvuru başladı mı? 2022 KPSS başvuru tarihi ne zaman? Ortaöğretim (lise), ön lisans, lisans, ÖABT, DHBT ne zaman? İşte cevaplar...
KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS sınavları için geri sayım başladı. 2022 yılına ilişkin KPSS takvimi açıklandı. Bu sene ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde yapılacak KPSS sınavları ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, lise, ön lisans, lisans, DHBT KPSS başvuru ve sınavı ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM 2022 KPSS takvimi...
2022 KPSS TAKVİMİ
ÖSYM'nin sınav takvimine göre, 2022 yılı KPSS başvuru ve sınav tarihleri şu şekilde:
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- 2022 KPSS takvimi: Lise, ön lisans, lisans, ÖABT, DHBT KPSS başvuru ve sınavı ne zaman yapılacak?
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