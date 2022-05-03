Bayram ne zaman sona erecek? 5-6 Mayıs'ta okullar tatil olacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı...
5-6 Mayıs'ta okullar tatil olacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı tatili 2 Mayıs Pazartesi başladı ve Çarşamba günü son bulacak. Haftanın geriye kalan günleri Perşembe ve Cumanın resmi tatil olma ihtimali değerlendiriliyordu. Peki, Bayram ne zaman sona erecek? 5-6 Mayıs'ta okullar tatil olacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı...
Bayram ne zaman sona erecek? 5-6 Mayıs'ta okullar tatil olacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Perşembe ve Cuma günleri birleştiği takdirde 9 gün olarak değerlendirilebilecek bayram tatili hala gündemdeki yerini koruyor. Özel sektörde ve kamuda değişiklik gösteren resmi tatiller konusunda 'bayram tatili kaç gün, 9 gün mü?' sorularına yanıt aranıyor. Peki, Bayram ne zaman sona erecek? 5-6 Mayıs'ta okullar tatil olacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı...
RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ
1 MAYIS PAZAR: BAYRAM ARİFESİ
2 MAYIS PAZARTESİ: BAYRAMIN 1. GÜNÜ
3 MAYIS SALI: BAYRAMIN 2. GÜNÜ
4 MAYIS ÇARŞAMBA: BAYRAMIN 3. GÜNÜ
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Yılın ilk bayram tatili 2 Mayıs Pazartesi günü başlıyor. Ancak ilk günün Pazartesiye gelmesinden kaynaklı olarak öğrenciler ve hafta sonu izinli çalışanlar tatile 30 Nisan cumartesi gününden itibaren çıkmış olacak.
2 Mayıs Pazartesi Ramazan bayramı tatilinin ilk günü olurken son günü de 4 Mayıs Çarşamba olacak. Bayram toplamda 3 gün sürecek. Arifeyle birlikte bayram tatili resmiyette 3,5 gün olarak verildi.
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?
Pazartesi ilk günü idrak edilecek olan Ramazan bayramı tatili cumartesiden başlayacağı için toplamda 5 gün olarak değerlendirilebilecek. Buna göre bayram tatili 30 Nisan – 4 Mayıs tarihleri arasında düşünülebilir.
Bayramın 9 gün olması ihtimali ise bir süredir konuşuluyordu. Kabine ardından herhangi bir karar gelmezken özel sektöre 9 gün için yeşil ışık yakıldı.
BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU MU?
Faruk Erdem'in haberine göre; Ramazan bayramı resmi tatil olduğu için tüm çalışanlar açısından 3.5 günlük bir izin söz konusu. Bu yıl arefe günü 1 Mayıs'a rastlıyor. 1 Mayıs ise Pazar günü olacak. Böylece Pazar günü haftalık iznini yapanlar açısından bir farklılık oluşturmayacak.
Ancak Pazar günü çalışanlar mesai yapmış olacak. Daha sonra tüm çalışanlar 2,3 ve 4 Mayıs günleri bayram iznini yapabilecek.
Bu tarihlerde çalışması yapanlar ise 1 günlük çalışmaya karşılık 1 günlük yevmiye alacaklar. Bu durumda özel sektör çalışanları Perşembe ve Cuma günleri işlerine dönmek durumunda. Yani 9 günlük tatil onlar için geçerli olmayacak.
Ancak hükümet tatili 9 gün yapma kararı verse de vermese de özel sektör çalışanlarının da tatili 9 güne çıkartma şansı bulunuyor. Bunun birkaç yöntemi var.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bayram ne zaman sona erecek? 5-6 Mayıs'ta okullar tatil olacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı...
- Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? Uzman isim son noktayı koydu! Altın alacaklar dikkat!
- TOKİ 39 ilde konut satışları başladı mı? TOKİ 39 ilde konut satışları ne zaman başlayacak? Başvurular...
- Survivor 4. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayları...
- 25 yıl evli kalana emeklilik! Çalışmadan emekli olmak için 3 şart var! 18 yaşını doldurmak yetiyor! İşte başvuru şartları...
- Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Merkez Bankası TEFE-TÜFE enflasyon beklentisi belli oldu mu? TUİK enflasyon rakamları...
- Vergi indirimi emekliliğe etki ediyor! 5.000 yerine 3.600 günle emekli oluyorsunuz! EYT için mucize rakamlar ile 2.500 TL zam...
- Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu neden yok, final mi yaptı?
- Hakim dizisi bu akşam var mı, yok mu? Hakim neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 2 Mayıs ATV yayın akışı...
- Üç Kuruş bugün var mı, yok mu? Üç Kuruş neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Show TV yayın akışı...
- Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card sonuç listesi duyuruldu mu?
- Nöbetçi eczane sorgulama: 2-3-4 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir ve il il nöbetçi eczane listesi için tıklayın