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Bayram ne zaman sona erecek? 5-6 Mayıs'ta okullar tatil olacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2022
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Bayram ne zaman sona erecek? 5-6 Mayıs’ta okullar tatil olacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı...

5-6 Mayıs'ta okullar tatil olacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı tatili 2 Mayıs Pazartesi başladı ve Çarşamba günü son bulacak. Haftanın geriye kalan günleri Perşembe ve Cumanın resmi tatil olma ihtimali değerlendiriliyordu. Peki, Bayram ne zaman sona erecek? 5-6 Mayıs'ta okullar tatil olacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı...

Bayram ne zaman sona erecek? 5-6 Mayıs'ta okullar tatil olacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Perşembe ve Cuma günleri birleştiği takdirde 9 gün olarak değerlendirilebilecek bayram tatili hala gündemdeki yerini koruyor. Özel sektörde ve kamuda değişiklik gösteren resmi tatiller konusunda 'bayram tatili kaç gün, 9 gün mü?' sorularına yanıt aranıyor. Peki, Bayram ne zaman sona erecek? 5-6 Mayıs'ta okullar tatil olacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı...

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

1 MAYIS PAZAR: BAYRAM ARİFESİ

2 MAYIS PAZARTESİ: BAYRAMIN 1. GÜNÜ

3 MAYIS SALI: BAYRAMIN 2. GÜNÜ

4 MAYIS ÇARŞAMBA: BAYRAMIN 3. GÜNÜ

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Yılın ilk bayram tatili 2 Mayıs Pazartesi günü başlıyor. Ancak ilk günün Pazartesiye gelmesinden kaynaklı olarak öğrenciler ve hafta sonu izinli çalışanlar tatile 30 Nisan cumartesi gününden itibaren çıkmış olacak.

2 Mayıs Pazartesi Ramazan bayramı tatilinin ilk günü olurken son günü de 4 Mayıs Çarşamba olacak. Bayram toplamda 3 gün sürecek. Arifeyle birlikte bayram tatili resmiyette 3,5 gün olarak verildi.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Pazartesi ilk günü idrak edilecek olan Ramazan bayramı tatili cumartesiden başlayacağı için toplamda 5 gün olarak değerlendirilebilecek. Buna göre bayram tatili 30 Nisan – 4 Mayıs tarihleri arasında düşünülebilir.

Bayramın 9 gün olması ihtimali ise bir süredir konuşuluyordu. Kabine ardından herhangi bir karar gelmezken özel sektöre 9 gün için yeşil ışık yakıldı.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU MU?

Faruk Erdem'in haberine göre; Ramazan bayramı resmi tatil olduğu için tüm çalışanlar açısından 3.5 günlük bir izin söz konusu. Bu yıl arefe günü 1 Mayıs'a rastlıyor. 1 Mayıs ise Pazar günü olacak. Böylece Pazar günü haftalık iznini yapanlar açısından bir farklılık oluşturmayacak.

Ancak Pazar günü çalışanlar mesai yapmış olacak. Daha sonra tüm çalışanlar 2,3 ve 4 Mayıs günleri bayram iznini yapabilecek.

Bu tarihlerde çalışması yapanlar ise 1 günlük çalışmaya karşılık 1 günlük yevmiye alacaklar. Bu durumda özel sektör çalışanları Perşembe ve Cuma günleri işlerine dönmek durumunda. Yani 9 günlük tatil onlar için geçerli olmayacak.

Ancak hükümet tatili 9 gün yapma kararı verse de vermese de özel sektör çalışanlarının da tatili 9 güne çıkartma şansı bulunuyor. Bunun birkaç yöntemi var.

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