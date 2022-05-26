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Okullar ne zaman kapanıyor? 2022 2. dönem karneleri ne zaman alınacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.05.2022 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022
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Okullar ne zaman kapanıyor? 2022 2. dönem karneleri ne zaman alınacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor?

Okullar ne zaman kapanıyor? Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte gözler yaz tatiline çevrildi. İkinci dönem sınavlarına başlayan öğrenciler, okulların kapanacağı tarihi araştırmaya başladı. MEB'in yayımladığı çalışma takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, okullar ne zaman kapanıyor? 2022 2. dönem karneleri ne zaman alınacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte 2021-2022 yaz tatili takvimi...

Okullar ne zaman kapanıyor? İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören milyonlarca öğrenci, heyecan içinde yaz tatilini beklemeye başladı. İkinci dönem sınavları devam ederken, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte öğrencileri tatil heyecanı sardı. Peki, okullar ne zaman kapanıyor? 2022 2. dönem karneleri ne zaman alınacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte haberin detayları...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

İkinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 17 Haziran'da alacakları dönem sonu karnelerinin ardından yaklaşık 3 aylık yaz tatiline çıkacak.

2022-2023 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak. 2022-2023 eğitim öğretim yılındaki ara tatil, yarıyıl tatili ve sınav takvimleri ise ilerleyen günlerde belli olacak.

'MEB ÇOCUK YAZ TATİLİ ETKİNLİK KİTAPLARI' HAZIRLANDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, öğrencilerin eğlenerek öğrenmesini sağlamak, bilim ve teknolojiye olan merakını güçlendirmek ve doğayla ilgili farkındalığını artırmak amacıyla hazırlanan etkinlik setinin iki kitaptan oluştuğu belirtildi.

Açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim ve öğretim yılı içinde çeşitli kaynaklarla öğrencileri her zaman desteklediklerini ifade etti.

Çocukların sadece akademik becerilerini güçlendirmeyi değil aynı zamanda onları sosyal ve kültürel becerileri yönünden de yetiştirmeyi istediklerini aktaran Özer, öğrencileri yaz tatilinde de desteklemek amacıyla bir dizi projeler ve faaliyetler yürüttüklerini kaydetti.

Bu yaz itibarıyla bilim ve sanat merkezlerinde 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenciler için yaz okulları açacaklarını bildiren Özer, şöyle devam etti:

"Bakanlık olarak ilk ve ortaokul öğrencilerinin eğlenerek öğrenmesini sağlamak, bilim ve teknolojiye olan merakını güçlendirmek ve doğayla ilgili farkındalığını artırmak amacıyla iki kitap hazırladık. İlkokul kitabında 36, ortaokul kitabında 35 konu başlığı altında okuma metinleri, etkinlikler, oyunlar ve bulmacalar yer alıyor. Kitaplarda yer alan 25 oyun ve bulmaca etkinliği, öğrencilerin çevrim içi uygulama yapması amacıyla etkileşimli olarak düzenlendi. Ayrıca 12 etkinlik de öğrencilerin daha kolay uygulama yapmasını sağlamak amacıyla videolarla desteklendi."

Bakan Özer, kitapların 17 Haziran'dan sonra "yardimcikaynaklar.meb.gov.tr" adresi üzerinden çevrim içi olarak erişime açılacağını duyurdu.

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