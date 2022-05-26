Okullar ne zaman kapanıyor? 2022 2. dönem karneleri ne zaman alınacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor?

'MEB ÇOCUK YAZ TATİLİ ETKİNLİK KİTAPLARI' HAZIRLANDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, öğrencilerin eğlenerek öğrenmesini sağlamak, bilim ve teknolojiye olan merakını güçlendirmek ve doğayla ilgili farkındalığını artırmak amacıyla hazırlanan etkinlik setinin iki kitaptan oluştuğu belirtildi.

Açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim ve öğretim yılı içinde çeşitli kaynaklarla öğrencileri her zaman desteklediklerini ifade etti.