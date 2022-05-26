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İlk ve ortaokul öğrencileri için "MEB Çocuk Yaz Tatili Etkinlik Kitapları" hazırlandı

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 26.05.2022
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İlk ve ortaokul öğrencileri için MEB Çocuk Yaz Tatili Etkinlik Kitapları hazırlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, ilk ve ortaokul öğrencileri için "MEB Çocuk Yaz Tatili Etkinlik Kitapları"nı hazırladı. Bakan Özer, kitapların 17 Haziran'dan sonra "yardimcikaynaklar.meb.gov.tr" adresi üzerinden çevrim içi olarak erişime açılacağını duyurdu.

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