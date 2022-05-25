AÖL 3. dönem sınavı ne zaman? Eğitimini açık lise üzerinden devam ettiren öğrenciler, üçüncü dönem sınavlarına hazırlanıyor. MEB tarafından gerçekleştirilen açık lise sınavlarının detaylarını yazımızda ele aldık. Bu sınavın sonucuna göre mezun olmayı hedefleyen ya da kredi notunu yükseltecek olan öğrenciler, heyecan içinde sınav tarihini araştırmaya başladı. Peki, AÖL 3. dönem sınavı ne zaman yapılacak? 2022 AÖL açık lise 3. dönem sınavı online mı, yüz yüze mi olacak? İşte cevaplar...

AÖL 3. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN, ONLINE MI?

2022 yılı sınav uygulama takvimine göre, 2022 AÖL 3.dönem sınavı temmuz ayında gerçekleştirilecek.

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav yani online olarak uygulanacak.