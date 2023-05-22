"AÖF sınav takvimi açıklandı mı, ne zaman yapılacak 2023? AÖF sınavları online, yüz yüze mi uygulanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022-2023 Eğitim yılının AÖF Bahar Dönemi final sınavları uygulanacak. Öğrenciler, sınav tarihleri öncesinde eksiklerini tamamlıyor. Peki, AÖF sınav takvimi açıklandı mı, ne zaman yapılacak 2023? AÖF sınavları online, yüz yüze mi uygulanacak?