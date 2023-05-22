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AÖF sınav takvimi açıklandı mı, ne zaman yapılacak 2023? AÖF sınavları online, yüz yüze mi uygulanacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2023
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AÖF sınav takvimi açıklandı mı, ne zaman yapılacak 2023? AÖF sınavları online, yüz yüze mi uygulanacak?

"AÖF sınav takvimi açıklandı mı, ne zaman yapılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınav tarihleri belli oldu. AÖF sınav yerleri belli mi araştırılmaya başladı. Peki, AÖF sınav takvimi açıklandı mı, ne zaman yapılacak 2023? AÖF sınavları online, yüz yüze mi uygulanacak?

"AÖF sınav takvimi açıklandı mı, ne zaman yapılacak 2023? AÖF sınavları online, yüz yüze mi uygulanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022-2023 Eğitim yılının AÖF Bahar Dönemi final sınavları uygulanacak. Öğrenciler, sınav tarihleri öncesinde eksiklerini tamamlıyor. Peki, AÖF sınav takvimi açıklandı mı, ne zaman yapılacak 2023? AÖF sınavları online, yüz yüze mi uygulanacak?

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

AÖF sınavları online olarak tamamlanacak.

AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

AÖF sınav tarihleri 3-4 Haziran ve 10-11 Haziran 2023 tarihlerinde uygulanacak.

2023 AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Yaz okulu sınavı 19 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak.

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