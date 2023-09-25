DGS ek tercihler ne zaman, nasıl yapılır 2023? DGS 2. tercihler ayın kaçında yapılacak?
"DGS ek tercihler ne zaman, nasıl yapılır 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. DGS üniversite kayıtları 20 Eylül itibariyle sona erdi. 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtları tamamlandı. Şimdi ise gözler DGS ek tercih kılavuzu açıklamasına çevrildi. İşte konu hakkında son gelişmeler...
"DGS ek tercihler ne zaman, nasıl yapılır 2023? DGS 2. tercihler ayın kaçında yapılacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. DGS ek tercih kılavuzu ÖSYM açıklamasıyla yayımlanacak. Adaylar kılavuz eşliğinde DGS ek tercihleri yapacaklar. DGS üniversite kayıtları 20 Eylül 2023 tarihinde tamamlandı. Kayıtların sona ermesinin ardından kayıt yapılmadığından veya tercih edilmediğinden boş kalan kontenjanlar için ek tercih yapılacak. İşte konu hakkında detaylar...
DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
DGS ek tercih tarihleri hakkında henüz açıklama yapılmadı. Ek tercih kılavuzu da ek tercih takvimi ile erişime açılacak.
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 14-20 Eylül tarihleri arasında yapıldı. Bu bilgilere göre 20 Eylül'den sonra kayıt yaptırmayan öğrencilerin belirleyeceği boş kontenjanlar açıklanacak.
DGS ek tercih tarihleri belli olduğu zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
DGS EK KONTENJAN VE TABAN PUANLARI
DGS ek kontenjan ve taban puanları ek tercih kılavuzu yayınlandıktan sonra açıklanacak. DGS tercih kılavuzunda adayların geçiş yapabileceği 4 yıllık lisans bölümlerinin kontenjanları yer alacak.
DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2023-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.
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