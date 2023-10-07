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Okullar ne zaman kapanacak? İlk ara tatil başlangıç ve bitiş tarihi hangi gün? İşte MEB takvimi ve 2024 resmi tatiller…

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 07.10.2023
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Okullar ne zaman kapanacak? İlk ara tatil başlangıç ve bitiş tarihi hangi gün? İşte MEB takvimi ve 2024 resmi tatiller…

11 Eylül 2023 tarihinde okulların açılması ile birlikte yoğun sınav ve ödev temposu içerisine giren öğrenciler okulların ne zaman kapanacağını yani ilk ara tatilin ne zaman başlayacağı şimdiden merak etmeye başladı. İşte MEB takvimine göre 2023 – 2024 eğitim öğretim yılı okulların kapalı olacağı tarih…

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