Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 kayıtları ne zaman bitecek? AÖL kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?
"Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 kayıtları ne zaman bitecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğrencinin beklediği AÖL kayıt ve kayıt yenileme 15 Eylül 2023 tarihinde başladı. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı AÖL 1. Dönem kayıt yenileme ve kayıt işlemleri Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri'nce gerçekleşecek. Öğrenciler AÖL sınav ücretini yatırarak kayıtlarını tamamlayabilecekler. İşte konu hakkında son gelişmeler...
"Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 kayıtları ne zaman bitecek? AÖL kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL kayıt takvimi ile başvurular eylülde başladı. MEB kayıt kılavuzunda yer alan bilgiye göre ilk kayıt sınav ücreti 160 TL olarak anlaşmalı bankalardan ödenecek. İşte konu hakkında son gelişmeler...
AÇIK ÖĞRETİM LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?
Açık lise kayıtları için MEB beklenen takvimi açıkladı. Buna göre 2023-2024 açık öğretim lisesi 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 15 Eylül 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak.
AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olanlar MEB tarafından ilan edilen tarihler arasında sınav İl ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Öğrencilik durumu " Silik, Donuk veya Aktif " olan öğrenciler kayıt yenileme işlemi yaptıracak. Kayıt yenileme işlemini gerçekleştirmeyenler dönem sınavına katılamayacak. Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, belirlenen tarihlerde kayıt yenileme sınav katılım ücretini ödemek zorunda.
Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme ve ilk kayıt yaptıracak olanlar MEB tarafından ilan edilen tarihler arasında sınav İl ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Kayıt yenileme sınav ücreti 160 TL olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak.
Kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından otomatik olarak yapılmaktadır.
Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılacak. Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden "Aktif" yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanacak.
Kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı halde bir iş günü geçtikten sonra halen kayıt yenileme işlemi yapılmamış öğrencilerin kayıt yenileme işlemini yaptırmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini yaptırması gerekmektedir.
SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
AÖL ilk kayıt ücreti 160 TL olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. Kayıt yenileme ücreti de 160 TL olacak.
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- Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 kayıtları ne zaman bitecek? AÖL kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?
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