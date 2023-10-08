"Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 kayıtları ne zaman bitecek? AÖL kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL kayıt takvimi ile başvurular eylülde başladı. MEB kayıt kılavuzunda yer alan bilgiye göre ilk kayıt sınav ücreti 160 TL olarak anlaşmalı bankalardan ödenecek. İşte konu hakkında son gelişmeler...