DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM DGS ek yerleştirme sonucu sorgulama ekranı 2023! sonuc.osym.gov.tr
DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih heyecanla bekleniyor. 2 yıllık ön lisans bölümlerini 4 yıllık lisans programına tamamlamak isteyen adaylar, DGS ek tercih başvurularını 29 Eylül-4 Ekim 2023 tarihleri arasında tamamladı. Şimdi ise gözler, 'DGS ek tercih sonuçları açıklandı' duyurusunda. İşte detaylar...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından alınan 2023 ek tercih başvuruları sona erdi. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, ek yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi öğrenmek istiyor. İşte, DGS ek tercih sonuçları sorgulama linki 2023!
2023 DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS tercih işlemleri dün sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurmadı.
Geçtiğimiz yıl tercih işlemleri 10 Ekim tarihinde sona ermiş ve yerleştirme sonuçları 17 Ekim'de erişime açılmıştı.
Bu yılda sonuçların 11 Ekim tarihinde açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili ÖSYM'den açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.
YERLEŞTİRME SONUÇLARININ ARDINDAN KAYITLAR BAŞLAYACAK
DGS ek tercih sonuçları açıklandıktan sonra bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından belirlenen tarihlerde yapılacak.
Dileyen adaylar e-Kayıt yapabilecek. Sonuçlar ilan edildikten sonra takvim ayrıca duyurulacak. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.
YERLEŞTİRME SONUÇLARI İNTERNET ÜZERİNDEN AÇIKLANACAK!
DGS tercih sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklanacak. Sonuçlar basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. İnternet üzerinden açıklanan sonuçlar tebliğ hükmünde olacak.
Adaylar sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle yerleştirme sonucu sorgulama işlemi yapabilir.
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- DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM DGS ek yerleştirme sonucu sorgulama ekranı 2023! sonuc.osym.gov.tr
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