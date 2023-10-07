DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM DGS ek yerleştirme sonucu sorgulama ekranı 2023! sonuc.osym.gov.tr

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından alınan 2023 ek tercih başvuruları sona erdi. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, ek yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi öğrenmek istiyor. İşte, DGS ek tercih sonuçları sorgulama linki 2023!