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DGS 2023 başvuruları başladı mı, ne zaman? DGS başvuru kılavuzu yayımlandı mı, duyuruldu mu?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2023
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DGS 2023 başvuruları başladı mı, ne zaman? DGS başvuru kılavuzu yayımlandı mı, duyuruldu mu?

"DGS 2023 başvuruları başladı mı, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İki yıllık ön lisans bölümlerinden mezun olan ve şartları yerine getirmiş öğrenciler, üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak için DGS sınavına girecek. Peki, DGS 2023 başvuruları başladı mı, ne zaman? DGS başvuru kılavuzu yayımlandı mı, duyuruldu mu?

"DGS 2023 başvuruları başladı mı, ne zaman? DGS başvuru kılavuzu yayımlandı mı, duyuruldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ön lisans son sınıfta öğrenim gören ve mezun olan öğrencilerin girdiği Dikey Geçiş Sınavı için geri sayım başladı. Dikey Geçiş Sınavı başvuru işlemleri ÖSYM AİS üzerinden belirlenen takvim doğrultusunda yapılacak. Peki, DGS 2023 başvuruları başladı mı, ne zaman? DGS başvuru kılavuzu yayımlandı mı, duyuruldu mu?

2023 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2023 DGS başvuruları 26 Mayıs 2023 ile 05 Haziran 2023 tarihlerinde alınacak. Geç başvurular ise 13 Haziran 2023 günü saat 23:59'a kadar kabul edilecek.

Adaylar başvurularını ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte yapacak. Sisteme giriş yapan adaylar katılacakları oturumları belirleyecek ve sonrasında anlaşmalı bankalar üzerinden sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak.

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte yapacak.

Sisteme giriş yapan adaylar katılacakları oturumları belirleyecek ve sonrasında anlaşmalı bankalar üzerinden sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak.

DGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS Dikey Geçiş Sınavı 2023-DGS 16 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları 11 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.

2023 DGS SINAVI ÜCRETİ NE KADAR?

Dikey Geçiş Sınavı başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı. DGS başvuru işlemleri başlamadan önce ÖSYM tarafından kılavuz açıklanacak ve güncel sınav ücretleri o kılavuzda yer alacak. 2022 DGS sınav ücreti 190 TL olarak belirlenmişti.

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