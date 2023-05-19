"DGS 2023 başvuruları başladı mı, ne zaman? DGS başvuru kılavuzu yayımlandı mı, duyuruldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ön lisans son sınıfta öğrenim gören ve mezun olan öğrencilerin girdiği Dikey Geçiş Sınavı için geri sayım başladı. Dikey Geçiş Sınavı başvuru işlemleri ÖSYM AİS üzerinden belirlenen takvim doğrultusunda yapılacak. Peki, DGS 2023 başvuruları başladı mı, ne zaman? DGS başvuru kılavuzu yayımlandı mı, duyuruldu mu?