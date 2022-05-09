Okullar ne zaman kapanacak 2022? Okulların yaz tatili ne zaman başlayacak? İlkokul, ortaokul ve lise...
Okullar ne zaman kapanacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Okulların ne zaman kapanacağı öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Mayıs ayının ortasına geldiğimiz dönemde, "Okullar ne zaman kapanacak?" sorusu gündeme geliyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak 2022? Okulların yaz tatili ne zaman başlayacak? İlkokul, ortaokul ve lise...
Okullar ne zaman kapanacak 2022? Okulların yaz tatili ne zaman başlayacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler bayram tatili sonrasında okulların kapanacağı tarihi merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim takviminde okulların kapanma tarihini duyurdu. Peki, okullar ne zaman kapanacak 2022? Okulların yaz tatili ne zaman başlayacak? İlkokul, ortaokul ve lise...
2022 YAZ TATİLİ NE ZAMAN? OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan eğitim takvimine göre, 7 Şubat 2022 Pazartesi günü çalan ders zili, 17 Haziran 2022 Cuma günü son kez çalacak ve 2021-2022 eğitim yılı 17 Haziran Cuma günü bitecek.
2022 KARNE GÜNÜ NE ZAMAN?
Ara tatilin ardından 18 Nisan tarihlerinde çalan ders zilinin ardından, bu dönemin son ders zili 17 Haziran Cuma günü çalacak ve karneler verilecek. Dağıtılan karnelerin ardından, 2022 yaz tatili başlayacak.
2022-2023 YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.
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