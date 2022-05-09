Okullar ne zaman kapanacak 2022? Okulların yaz tatili ne zaman başlayacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler bayram tatili sonrasında okulların kapanacağı tarihi merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim takviminde okulların kapanma tarihini duyurdu. Peki, okullar ne zaman kapanacak 2022? Okulların yaz tatili ne zaman başlayacak? İlkokul, ortaokul ve lise...