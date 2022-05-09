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LGS ve YSK adayları dikkat! 8 bin sorudan oluşan mayıs ayı yardımcı kaynak paketi erişime açıldı

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 09.05.2022
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LGS ve YSK adayları dikkat! 8 bin sorudan oluşan mayıs ayı yardımcı kaynak paketi erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) tüm kademe ve sınıf seviyesindeki öğrencilere destek amacıyla hazırlanan ve 8 bin sorudan oluşan mayıs ayı yardımcı kaynak paketi, "yardimcikaynaklar.meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı. Bakan Özer, "Bu eğitim öğretim yılı için son olan ve 8 bin sorudan oluşan mayıs ayı yardımcı kaynak paketini öğrencilerimizin istifadesine sunduk" dedi.

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