BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? BİLSEM değerlendirme sonuçları açıklandı mı?

81 ildeki BİLSEM'lerde 12 bin 579'u ilkokul, 43 bin 954'ü ortaokul ve 10 bin 842'si lise kademesinde olmak üzere toplam 67 bin 375 öğrenci eğitim alıyor. BİLSEM'ler fikrî mülkiyet konusunda da başarılı çalışmalar yapıyor. 2021 yılında 184 patent, 394 faydalı model, 2 bin 63 tasarım ve 16 marka olmak üzere 2 bin 657 ürün tescil başvurusunda bulunan BİLSEM'ler 13 patent, 39 faydalı model, bin 245 tasarım ve 8 marka olmak üzere bin 305 ürünün tescilini aldı.

Geri dönüşümle 525 kütüphane kuruldu.