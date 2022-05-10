BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? BİLSEM değerlendirme sonuçları açıklandı mı?
BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 19 Şubat tarihinde başlayan bireysel değerlendirme süreci 8 Mayıs tarihinde sona erecek. MEB tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin isimleri belirtilen tarihte ilan edilecek. Peki, BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? BİLSEM değerlendirme sonuçları açıklandı mı?
BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? BİLSEM değerlendirme sonuçları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra BİLSEM sonuçları adayların erişimine açılacak. 19 Şubat'ta başlayan süreç 8 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek ve sonrasında sonuçlar ilan edilecek. Peki, BİLSEM değerlendirme sonuçları açıklandı mı?
BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
BİLSEM değerlendirme sınav sonuçları 13 Mayıs'ta açıklanacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler ise 19 Ağustos 2022'de duyurulacak.
BİLSEM'DE HEDEF AŞILDI
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel yetenekli öğrencilere yönelik kapsamlı eğitim ve destek programları yürüten bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) erişimi artırmak için bu yıl BİLSEM sayısının 350'ye yükseltilmesini hedefliyordu. 2022 yılının ilk dört ayında 130 yeni merkezi hizmete alan MEB, 81 ildeki BİLSEM sayısını 355'e yükseltti.
Millî Eğitim Bakanı (MEB) Mahmut Özer şunları söyledi:
"Özel yetenekli öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirebilmeleri için farklı eğitim programları uygulayarak destek sağladığımız BİLSEM'lerin altyapı ve imkânlarını sürekli iyileştiriyoruz. BİLSEM'lerde özellikle patent, faydalı model, tasarım ve marka tesciline yönelik ürün geliştirme çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Diğer taraftan BİLSEM'lerin tüm il ve ilçelerimizde erişilebilirliğini artırmaya çalışıyoruz. Özel yetenekli öğrencilerimizin BİLSEM'lere gidebilmek için ilçeler arası uzun yolculuklar yapmalarını istemiyoruz. Bu amaçla, daha önce 81 ilde 184 olan BİLSEM sayısını 2021 yılı sonunda 225'e çıkardık. 2022 yılında hedefimiz, 125 yeni BİLSEM açarak bu sayıyı 350'ye ulaştırmaktı. Yıl başından bugüne kadar 130 yeni BİLSEM açtık. Böylelikle 2022 yılsonu hedefini aşarak BİLSEM sayısını 355'e çıkardık."
BİRÇOK FARKLI EĞİTİM PROGRAMI DESTEĞİ
BİLSEM'lerde 554'ü genel yetenek, 183'ü müzik ve 232'si görsel sanatlar olmak üzere 969 atölye bulunuyor. MEB; BİLSEM'lerde 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa özel yetenekli öğrencilere uyum, destek eğitim, bireysel yetenekleri fark ettirme ve özel yetenekleri geliştirme programlarıyla proje üretimi ve yönetimi olmak üzere birçok farklı eğitim programı desteği sağlıyor.
81 ildeki BİLSEM'lerde 12 bin 579'u ilkokul, 43 bin 954'ü ortaokul ve 10 bin 842'si lise kademesinde olmak üzere toplam 67 bin 375 öğrenci eğitim alıyor. BİLSEM'ler fikrî mülkiyet konusunda da başarılı çalışmalar yapıyor. 2021 yılında 184 patent, 394 faydalı model, 2 bin 63 tasarım ve 16 marka olmak üzere 2 bin 657 ürün tescil başvurusunda bulunan BİLSEM'ler 13 patent, 39 faydalı model, bin 245 tasarım ve 8 marka olmak üzere bin 305 ürünün tescilini aldı.
Geri dönüşümle 525 kütüphane kuruldu.
İTİRAZLAR
İtirazlar, ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme sonuçlarının https://meb.gov.tr adresinden yayımlanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde il tanılama sınav komisyonlarına yapılacaktır.
Ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılacak itirazlar il tanılama sınav komisyonlarınca değerlendirilecektir.
Bireysel değerlendirme sonuçları için; il tanılama sınav komisyonlarınca itiraz başvurularına ait materyallerin birer sureti, uygulama merkezlerinden talep edilecektir. Uygulama merkezleri, söz konusu materyallerin kapalı zarf içerisinde gizlilik ve güvenliğini sağlayarak; asılları kendilerinde kalmak kaydı ile il tanılama sınav komisyonlarına gönderecektir.
Yapılan ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme içeriklerine ilişkin herhangi bir belge yayımlanmayacak ve paylaşılmayacaktır.
Faks ve e-posta yolu ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
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