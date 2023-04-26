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Okullar ne zaman kapanacak 2022-2023? Okullarda yaz tatili ayın kaçında başlayacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2023
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Okullar ne zaman kapanacak 2022-2023? Okullarda yaz tatili ayın kaçında başlayacak?

"Okullar ne zaman kapanacak 2022-2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında okullarda yarıyıl tatili uzatılmıştı. Hal böyle olunca okullar için alınacak kararlar yakından takip ediliyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak 2022-2023? Okullarda yaz tatili ayın kaçında başlayacak?

"Okullar ne zaman kapanacak 2022-2023? Okullarda yaz tatili ayın kaçında başlayacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler, ikinci ara tatilin ardından 24 Nisan Pazartesi günü okullara geri döndü. Veliler ve öğrenciler yaz tatilinin iptal olup olmayacağını merak ediyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak 2022-2023? Okullarda yaz tatili ayın kaçında başlayacak?

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların kapanacağı tarihle ilgili açıklamalarda bulundu. Özer, okulların kapanma tarihinin uzayıp uzamayacağı ile ilgili son günlerde sorulan sorularla ilgili olarak "2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız" ifadelerine yer verdi. Buna göre okullar 16 Haziran Cuma günü kapanacak ve yaz tatili başlayacak.

MEB 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

12 Eylül 2023 Okullarda birinci dönem başladı.

14-18 Kasım birinci ara tatil,

23 Ocak-20 Şubat yarıyıl tatili yapıldı. (Deprem sonrası güncellendi)

17-20 Nisan Okullarda ikinci ara tatil (Ramazan Bayramı ile birleştirildi)

2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona erecek ve yaz tatili başlayacak.

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