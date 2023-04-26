Okullar ne zaman kapanacak 2022-2023? Okullarda yaz tatili ayın kaçında başlayacak?

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların kapanacağı tarihle ilgili açıklamalarda bulundu. Özer, okulların kapanma tarihinin uzayıp uzamayacağı ile ilgili son günlerde sorulan sorularla ilgili olarak "2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız" ifadelerine yer verdi. Buna göre okullar 16 Haziran Cuma günü kapanacak ve yaz tatili başlayacak.