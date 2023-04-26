DGS 2023 başvuruları başladı mı, ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı hangi tarihte gerçekleşecek? Başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

DGS için geri sayım başlarken adaylar son gelişmeleri yakından takip ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) sınav takvimine göre başvurular mayıs ayında başlayacak. Öğrenciler başvurularını "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden kolayca yapabilecek. Peki DGS 2023 başvuruları başladı mı, ne zaman? DGS hangi tarihte gerçekleşecek?