DGS 2023 başvuruları başladı mı, ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı hangi tarihte gerçekleşecek? Başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) süreci adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Geri sayım başlarken başvuru tarihleri için gözler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) çevrildi. 2 yıllık ön lisans eğitimini 4 yıllık lisans ile taçlandırmak isteyen adaylar arama motorlarında "DGS 2023 başvuruları başladı mı, ne zaman?" sorusunu araştırıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...
DGS için geri sayım başlarken adaylar son gelişmeleri yakından takip ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) sınav takvimine göre başvurular mayıs ayında başlayacak. Öğrenciler başvurularını "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden kolayca yapabilecek. Peki DGS 2023 başvuruları başladı mı, ne zaman? DGS hangi tarihte gerçekleşecek?
DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre DGS sınavı başvuruları 26 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.
DGS SINAV TARİHİ 2023
DGS Dikey Geçiş Sınavı 2023-DGS 16 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak.
SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sonuıçları 11 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.
SINAV SÜRESİ NE KADAR?
DGS'de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacaktır.
Sınav saat 12:30'da sona erecek. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.
BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?
Öncelikle şunu belirtelim ki DGS 2023 başvuru ücreti henüz belli değil. ÖSYM tarafından kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte belli olması bekleniyor.
2022 DGS başvuru ücreti 190 TL olarak belirlenmişti.
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- DGS 2023 başvuruları başladı mı, ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı hangi tarihte gerçekleşecek? Başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?
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