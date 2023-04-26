MSÜ ÖSYM.gov.tr sonuç sayfası! MSÜ sınav sonuçları ne zaman bugün açıklanır mı? Kadın, erkek taban puanları sıralaması 2023!

MSÜ sonuçları için geri ysayım sürerken, adaylar sonav sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Binlerce kişi aynı zamanda MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları araştırıyor. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak erken açıklanır mı? İşte, Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları sorgulama ekranı ve erkek-kadın taban puanları...