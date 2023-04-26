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MSÜ ÖSYM.gov.tr sonuç sayfası! MSÜ sınav sonuçları ne zaman bugün açıklanır mı? Kadın, erkek taban puanları sıralaması 2023!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2023
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MSÜ ÖSYM.gov.tr sonuç sayfası! MSÜ sınav sonuçları ne zaman bugün açıklanır mı? Kadın, erkek taban puanları sıralaması 2023!

"MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Sonuçların açıklamasına sayılı saatler kala, gözler MSÜ baraj puanı olup olmadığına ve MSÜ kadın erkek taban puanlarına çevrilmiş durumda. MSÜ sınav sonuçları, ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişime açılacak. İşte, MSÜ sonucu sorgulama ekranı ve kaın erkek taban puanları...

MSÜ sonuçları için geri ysayım sürerken, adaylar sonav sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Binlerce kişi aynı zamanda MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları araştırıyor. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak erken açıklanır mı? İşte, Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları sorgulama ekranı ve erkek-kadın taban puanları...

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin takvimine göre 2023 MSÜ sonuçları 27 Nisan Perşembe günü açıklanacak. Sonuçların saat kaçta açıklanacağı ise henüz bilinmiyor.

2023 MSÜ SINAV SONUÇ EKRANI

MSÜ SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

ÖSYM, sonuçların 27 Nisan tarihinde açıklanacağını duyurdu. Konuyla ilgili yeni bir duyuru geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

2022 MSÜ ERKEK ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLARI

MSÜ 2023 taban puanları henüz açıklanmadı. Adaylar 2022 puanlarına göre inceleme yapabilirler.

*HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 350,92813

*KHO, DHO, SG Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 311,56385

*KHO Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 313,94375

*KHO Okulu Taban Puan: SÖZEL Taban Puan: 348,02558

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